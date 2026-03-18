Головна Новини дня В Україні похолодає до 0°C: синоптик Діденко назвала області

В Україні похолодає до 0°C: синоптик Діденко назвала області

Дата публікації: 18 березня 2026 13:23
Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В четвер, 19 березня, в Україні переважатиме холодна погода з нічною температурою. В більшості областей пройдуть дощі, місцями подекуди навіть з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, цитує Новини.LIVE.

Реклама
В Україні в четвер, 19 березня, температура повітря коливатиметься в межах 0...+4°C і денною +4...+8°C. Тепліше буде на сході, південному сході та на Волині, де вдень очікується +8...+12°C, а в більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

Температурна карта України 19 березня. Фото: скриншот Метеопост

У Києві четвер також буде прохолодним. Після нічної температури близько нуля вдень у столиці очікується лише до +5°C. Наталія Діденко попередила про невеликий дощ, який подекуди змішуватиметься з мокрим снігом.

Найближчі кілька днів ще теж будуть холодними. Найпрохолодніше буде 18 та 19 березня після чого температура почне поволі підніматися. Відчутніше потепління настане аж з 23 березня.

Карта атмосферних фронтів. Фото: Wetterpade

Також синоптики Укргідрометцентру попередили про різке похолодання, яке буде відчутним уже від завтра. Сьогодні, 18 березня, у більшості областей буде тепла погода, хоча в деяких регіонах уже можуть початися дощі.

Водночас, як повідомляли синоптики, справжнє весняне тепло прийде в Україну не раніше кінця квітня. Саме тоді термометри показуватимуть стабільно від +21°C та більше.

Окрім того, фахівці назвали конкретні дати, коли будуть сильні магнітні бурі в березні.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

