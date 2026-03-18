В Украине похолодает до 0°C: синоптик Диденко назвала области

В Украине похолодает до 0°C: синоптик Диденко назвала области

Дата публикации 18 марта 2026 13:23
В Украине похолодает до 0°C: синоптик Диденко назвала области
Прохожие на улице. Фото: Новости.LIVE

В четверг, 19 марта, в Украине будет преобладать холодная погода с ночной температурой. В большинстве областей пройдут дожди, местами местами местами даже с мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, цитирует Новини.LIVE.

В Украине в четверг, 19 марта, температура воздуха будет колебаться в пределах 0...+4°C и дневной +4...+8°C. Теплее будет на востоке, юго-востоке и на Волыни, где днем ожидается +8...+12°C, а в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Температурная карта Украины 19 марта. Фото: скриншот Метеопост

В Киеве четверг также будет прохладным. После ночной температуры около нуля днем в столице ожидается лишь до +5°C. Наталья Диденко предупредила о небольшом дожде, который местами будет смешиваться с мокрым снегом.

Ближайшие несколько дней еще тоже будут холодными. Прохладнее всего будет 18 и 19 марта после чего температура начнет медленно подниматься. Ощутимо потепление наступит аж с 23 марта.

Карта атмосферных фронтов. Фото: Wetterpade

Также синоптики Укргидрометцентра предупредили о резком похолодании, которое будет ощутимым уже завтра. Сегодня, 18 марта, в большинстве областей будет теплая погода, хотя в некоторых регионах уже могут начаться дожди.

В то же время, как сообщали синоптики, настоящее весеннее тепло придет в Украину не раньше конца апреля. Именно тогда термометры будут показывать стабильно от +21°C и более.

Кроме того, специалисты назвали конкретные даты, когда будут сильные магнитные бури в марте.

погода похолодание прогнозы Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
