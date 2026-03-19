Карпаты мощно засыпало снегом, на Поп Иване сегодня -8°C

Заснеженная гора. Фото: ГСЧС Украины

В четверг, 19 марта, в Карпатах на горе Поп Иван зафиксировали зимнюю погоду. Там выпал снег, бушует сильный ветер до 12 м/с и ударил мороз -8°C. В то же время в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, мокрый снег и местами туман.

Фото заснеженных Карпат показали спасатели ГСЧС, сообщает Новини.LIVE.

Спасатели предупредили туристов воздержаться от прогулок по горам.

"Горы сейчас не о прогулках — они об уважении и осторожности. Берегите себя и ответственно планируйте отдых", — говорится в заметке.

Снежная метель в горах. Фото: ГСЧС Украины

В то же время в большинстве областей Украины 19 марта прогнозируют облачную погоду. Кроме юга и крайнего запада, местами пройдет небольшой дождь, а ночью местами возможен мокрый снег.

Ночью и утром на северо-востоке страны, а также в большинстве центральных областей местами ожидается туман. Ветер будет северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температурная карта Украины 19 марта. Фото: скриншот Укргидрометцентра

Температура ночью составит от +3 °C до -2 °C, днем воздух прогреется до +3...+8 °C. На юго-востоке будет теплее: ночью там ожидается +1...+6 °C, а днем +8...+13 °C.

Тем временем синоптики предупредили о похолодании в Украине, которое задержится на территории страны на несколько дней из-за влияния циклона. В большинстве регионах будут дожди, мокрый снег и ветер.