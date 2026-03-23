Главная Новости дня Припечет до +18°C, а потом будут ливни: прогноз погоды на неделю

Припечет до +18°C, а потом будут ливни: прогноз погоды на неделю

Дата публикации 23 марта 2026 08:12
Прохожие прячутся от дождя. Фото: Новини.LIVE

Неделя в Украине начнется с сухой и спокойной погоды, но уже со вторника, 24 марта, дожди постепенно охватят все больше регионов. Теплее всего будет посреди недели, когда дневная температура в отдельных областях поднимется до +18 °C, а в конце недели страну накроет дождливая погода.

Новини.LIVE расскажет, какой прогноз погоды на неделю составили синоптики Meteoprog.

Погода в Украине на неделю с 23 по 29 марта

Новая неделя в Украине стартует под знаком антициклона. В понедельник, 23 марта, по всей стране сохранится сухая погода без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами возможен туман, а температура в темное время суток будет колебаться от -3 °C до +2 °C. Немного теплее будет на Закарпатье и в южных областях, где ночью прогнозируют +1...+6 °C. Днем воздух по стране прогреется до +8...+13 °C.

Погода в Украине на 23 марта. Фото: скриншот Укргидрометцентр

Уже во вторник, 24 марта, погода начнет меняться. Ночью небольшие, а местами и умеренные дожди ожидаются в Крыму и Приазовье. В дневные часы зона осадков сместится на южную половину страны, местами затронет центральные области и Карпатский регион.

В остальных регионах существенных осадков не прогнозируют. Ночная температура составит +1...+6 °C, а днем столбики термометров покажут +9...+14 °C. На Закарпатье будет теплее всего - до +16 °C.

Прогноз погоды в Украине 24 марта. Фото: скриншот Укргидрометцентр

В среду, 25 марта, кратковременные дожди сохранятся местами на юге и в центре, тогда как остальная территория страны проведет день без осадков. В отдельных районах ночью и в первой половине дня возможен слабый туман. Температура воздуха тоже поднимется еще выше: ночью ожидают +1...+6 °C, днем — уже +10...+15 °C.

Температурная карта Украины 25 марта. 25 марта. Фото: скриншот Укргидрометцентр

Самым теплым днем первой половины недели может стать четверг, 26 марта. В большинстве областей существенных осадков не предвидится, однако на западе и местами на крайнем востоке дожди все же пройдут. Именно в этот день в значительной части страны днем будет +12...+17 °C. В то же время крайний запад останется более прохладным — там температура днем составит лишь +5...+10 °C. Ночью по Украине прогнозируют +3...+8 °C.

Температурная карта Украины на 26 марта. Фото: скриншот Укргидрометцентр

В пятницу, 27 марта, погодные условия резко испортятся сначала на западе. Именно там пройдут дожди, а в Карпатах осадки будут смешиваться с мокрым снегом. Остальная территория Украины пока обойдется без существенных осадков. На крайнем западе в течение суток будет лишь +2...+7 °C, тогда как в других регионах ночью прогнозируют +3...+8 °C, а днем - +12...+18 °C.

Погода в Украине 27 марта. Фото: скриншот Укргидрометцентр

Наиболее ощутимое ухудшение погоды ожидается в субботу, 28 марта. Под влиянием южного циклона дожди пройдут уже по всей Украине. На западе они будут сильнее, а в Карпатах снова возможен мокрый снег. Температура ночью составит +3...+8 °C, днем - +10...+15 °C, но на крайнем западе будет прохладнее, всего +5...+10 °C. Кроме того, в западных областях днем возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

В воскресенье, 29 марта, дождливая погода сохранится на большей части территории страны. В западных областях местами возможен мокрый снег, а температурный фон там заметно снизится: днем ожидается лишь +2...+7 °C. Зато на Левобережье и в Крыму будет теплее - +9...+14 °C. Ночью по стране прогнозируют +1...+7 °C.

Синоптики предупреждали о похолодании в Украине в конце марта. Однако, уже с первой половины апреля погода резко изменится на теплую и солнечную.

Также, как сообщали синоптики, магнитные бури, которые бушевали четверо суток на Земле, должны исчезнуть уже с понедельника, 23 марта.

В то же время в Карпатах резко выпал снег. Спасатели показали фото заснеженной вершины горы Поп Иван.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
