Землю на три доби накриє потужна магнітна буря: як врятуватися

Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 березня, на Землі прогнозують помірну магнітну бурю рівня G2, а пік її впливу очікується ввечері. За наданими скрінами, Кp-індекс наприкінці доби може зрости до 6,0 і цей фон збережеться і в наступні дні.

Офіційний прогноз NOAA також підтверджує, що на 19 березня прогнозують магнітну бурю рівня G2, що відповідає рівню Kp 6. Такий рівень може призвести до погіршення радіозв'язку, електросистем та окремими збоями в роботі систем.

Прогноз магнітних бур 19-21 березня. Фото: скриншот

У NOAA також попередили, що період підвищеної активності може тривати 19-21 березня, а в окремі години магнітна буря зросте до рівня G3.

За останню добу сонячна активність була помірною. На Сонці зафіксували шість спалахів класу С, чотири спалахи класу В і один спалах класу М2,7. Спалахи М-класу вважаються досить сильними і можуть впливати на радіозв'язок на денному боці Землі.

Прогноз магнітних бур з 19 до 22 березня. Фото: скриншот

Пік впливу магнітної бурі почнеться ввечері, 19 березня, близько о 20:00 і протримається до ранку 20 березня. Вже у суботу, 21 березня, магнітна буря знову почне проявляти себе і досягне піку вранці, близько о 05:00 та послабиться ближче до 12:00. Вже в неділю, 22 березня, геогмагнітний фон буде стабільним.

Як себе проявляє магнітна буря на самопочутті та здоров'ї

Для метеозалежних людей цей день може бути непростим. Найчастіше в такі періоди скаржаться на головний біль, втому, сонливість, дратівливість, зниження концентрації, запаморочення, стрибки тиску або відчуття загальної слабкості. Особливо уважними до самопочуття варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями.

Щоб легше перенести день, краще не перевантажувати себе справами, більше відпочивати, пити достатньо води і не зловживати кавою та енергетиками. Також бажано виспатися, не нервувати без потреби і не ігнорувати прийом потрібних ліків. Краще утриматися від важкої фізичної праці і прогулятися натомість на свіжому повітрі.

Фахівці спрогнозували ще кілька магнітних бур у березні та назвали дати, коли їх рівень буде небезпечним для метеозалежних людей.

Тим часом, як повідомляла синоптик Наталка Діденко, в Україну прийшло похолодання. Воно протримається кілька днів.