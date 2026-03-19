Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Землю на три доби накриє потужна магнітна буря: як врятуватися

Землю на три доби накриє потужна магнітна буря: як врятуватися

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 11:10
Землю на три доби накриє потужна магнітна буря: як врятуватися
Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 березня, на Землі прогнозують помірну магнітну бурю рівня G2, а пік її впливу очікується ввечері. За наданими скрінами, Кp-індекс наприкінці доби може зрости до 6,0 і цей фон збережеться і в наступні дні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі накриють Землю на три доби 19-21 березня

Офіційний прогноз NOAA також підтверджує, що на 19 березня прогнозують магнітну бурю рівня G2, що відповідає рівню Kp 6. Такий рівень може призвести до погіршення радіозв'язку, електросистем та  окремими збоями в роботі систем.

Прогноз магнітних бур 19-21 березня. Фото: скриншот

У NOAA також попередили, що період підвищеної активності може тривати 19-21 березня, а в окремі години магнітна буря зросте до рівня G3.

За останню добу сонячна активність була помірною. На Сонці зафіксували шість спалахів класу С, чотири спалахи класу В і один спалах класу М2,7. Спалахи М-класу вважаються досить сильними і можуть впливати на радіозв'язок на денному боці Землі. 

Прогноз магнітних бур з 19 до 22 березня. Фото: скриншот

Пік впливу магнітної бурі почнеться ввечері, 19 березня, близько о 20:00 і протримається до ранку 20 березня. Вже у суботу, 21 березня, магнітна буря знову почне проявляти себе і досягне піку вранці, близько о 05:00 та послабиться ближче до 12:00. Вже в неділю, 22 березня, геогмагнітний фон буде стабільним.

Як себе проявляє магнітна буря на самопочутті та здоров'ї

Для метеозалежних людей цей день може бути непростим. Найчастіше в такі періоди скаржаться на головний біль, втому, сонливість, дратівливість, зниження концентрації, запаморочення, стрибки тиску або відчуття загальної слабкості. Особливо уважними до самопочуття варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями.

Щоб легше перенести день, краще не перевантажувати себе справами, більше відпочивати, пити достатньо води і не зловживати кавою та енергетиками. Також бажано виспатися, не нервувати без потреби і не ігнорувати прийом потрібних ліків. Краще утриматися від важкої фізичної праці і прогулятися натомість на свіжому повітрі.

Фахівці спрогнозували ще кілька магнітних бур у березні та назвали дати, коли їх рівень буде небезпечним для метеозалежних людей.

Тим часом, як повідомляла синоптик Наталка Діденко, в Україну прийшло похолодання. Воно протримається кілька днів. 

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації