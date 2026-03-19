Главная Новости дня Землю на трое суток накроет мощная магнитная буря: как спастись

Землю на трое суток накроет мощная магнитная буря: как спастись

Дата публикации 19 марта 2026 11:10
Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 марта, на Земле прогнозируют умеренную магнитную бурю уровня G2, а пик ее влияния ожидается вечером. По предоставленным скринам, Кр-индекс в конце суток может вырасти до 6,0 и этот фон сохранится и в последующие дни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Официальный прогноз NOAA также подтверждает, что на 19 марта прогнозируют магнитную бурю уровня G2, что соответствует уровню Kp 6. Такой уровень может привести к ухудшению радиосвязи, электросистем и отдельным сбоям в работе систем.

Магнітні бурі 19 березня
Прогноз магнитных бурь 19-21 марта. Фото: скриншот

В NOAA также предупредили, что период повышенной активности может продолжаться 19-21 марта, а в отдельные часы магнитная буря возрастет до уровня G3.

За последние сутки солнечная активность была умеренной. На Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С, четыре вспышки класса В и одну вспышку класса М2,7. Вспышки М-класса считаются достаточно сильными и могут влиять на радиосвязь на дневной стороне Земли.

Прогноз магнітних бур на 19-21 березня
Прогноз магнитных бурь с 19 по 22 марта. Фото: скриншот

Пик влияния магнитной бури начнется вечером, 19 марта, около 20:00 и продержится до утра 20 марта. Уже в субботу, 21 марта, магнитная буря снова начнет проявлять себя и достигнет пика утром, около 05:00 и ослабнет ближе к 12:00. Уже в воскресенье, 22 марта, геогмагнитный фон будет стабильным.

Как себя проявляет магнитная буря на самочувствии и здоровье

Для метеозависимых людей этот день может быть непростым. Чаще всего в такие периоды жалуются на головную боль, усталость, сонливость, раздражительность, снижение концентрации, головокружение, скачки давления или ощущение общей слабости. Особенно внимательными к самочувствию стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы легче перенести день, лучше не перегружать себя делами, больше отдыхать, пить достаточно воды и не злоупотреблять кофе и энергетиками. Также желательно выспаться, не нервничать без надобности и не игнорировать прием нужных лекарств. Лучше воздержаться от тяжелого физического труда и прогуляться вместо этого на свежем воздухе.

Специалисты спрогнозировали еще несколько магнитных бурь в марте и назвали даты, когда их уровень будет опасным для метеозависимых людей.

Между тем, как сообщала синоптик Наталья Диденко, в Украину пришло похолодание. Оно продержится несколько дней.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
