Землю на трое суток накроет мощная магнитная буря: как спастись

В четверг, 19 марта, на Земле прогнозируют умеренную магнитную бурю уровня G2, а пик ее влияния ожидается вечером. По предоставленным скринам, Кр-индекс в конце суток может вырасти до 6,0 и этот фон сохранится и в последующие дни.

Официальный прогноз NOAA также подтверждает, что на 19 марта прогнозируют магнитную бурю уровня G2, что соответствует уровню Kp 6. Такой уровень может привести к ухудшению радиосвязи, электросистем и отдельным сбоям в работе систем.

В NOAA также предупредили, что период повышенной активности может продолжаться 19-21 марта, а в отдельные часы магнитная буря возрастет до уровня G3.

За последние сутки солнечная активность была умеренной. На Солнце зафиксировали шесть вспышек класса С, четыре вспышки класса В и одну вспышку класса М2,7. Вспышки М-класса считаются достаточно сильными и могут влиять на радиосвязь на дневной стороне Земли.

Пик влияния магнитной бури начнется вечером, 19 марта, около 20:00 и продержится до утра 20 марта. Уже в субботу, 21 марта, магнитная буря снова начнет проявлять себя и достигнет пика утром, около 05:00 и ослабнет ближе к 12:00. Уже в воскресенье, 22 марта, геогмагнитный фон будет стабильным.

Как себя проявляет магнитная буря на самочувствии и здоровье

Для метеозависимых людей этот день может быть непростым. Чаще всего в такие периоды жалуются на головную боль, усталость, сонливость, раздражительность, снижение концентрации, головокружение, скачки давления или ощущение общей слабости. Особенно внимательными к самочувствию стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы легче перенести день, лучше не перегружать себя делами, больше отдыхать, пить достаточно воды и не злоупотреблять кофе и энергетиками. Также желательно выспаться, не нервничать без надобности и не игнорировать прием нужных лекарств. Лучше воздержаться от тяжелого физического труда и прогуляться вместо этого на свежем воздухе.

Специалисты спрогнозировали еще несколько магнитных бурь в марте и назвали даты, когда их уровень будет опасным для метеозависимых людей.

Между тем, как сообщала синоптик Наталья Диденко, в Украину пришло похолодание. Оно продержится несколько дней.