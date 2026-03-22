Синоптики прогнозують завтра в Україні потепління до +16 °С

Синоптики прогнозують завтра в Україні потепління до +16 °С

Дата публікації: 22 березня 2026 23:58
Хлопці грають на гітарі на вулиці міста весною. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Тиждень в Україні розпочнеться із теплої та сонячної погоди. Синоптики прогнозують 23 березня значне потепління. Подекуди температура повітря сягне +16 °С.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на синоптика Наталку Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 23 березня

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, в Україні у понеділок очікується переважно сонячна та помірно тепла погода без істотних опадів.

У більшості регіонів встановиться суха погода з комфортною температурою, що сприятиме весняним прогулянкам та активностям на відкритому повітрі.

Завтра вдень у більшості областей температура повітря підніметься до +10...+14 °С. На півдні місцями стовпчики термометрів покажуть до +16 °С, а на північному сході буде трохи прохолодніше — +8...+12 °С. Очікується вітер східного напрямку, помірної сили.

Ночі залишаються холодними: температура коливатиметься від -3 °С до +4 °С.

У Києві Діденко прогнозує ясну та суху погоду без опадів, із денною температурою близько +10 °С. Найтеплішим днем тижня може стати четвер — тоді стовпчики термометрів піднімуться до +12...+18 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 23 березня/скриншот

Прогноз погода на 23 березня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні завтра очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Погода залишатиметься сухою.

Погода в Україні на 23 березня
Прогноз погоди на 23 березня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Вітер у понеділок змінних напрямків, помірний, у межах 3–8 м/с. На півдні та сході країни вітер переважно північно-східний, сильніший — до 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С. Натомість вдень очікується +8…+13 °С. На півдні країни вночі буде трохи тепліше — +2...+7 °С, а вдень повітря прогріється до +10…+15 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала потепління в Україні на початку тижня, з 23 березня. Однак вона попереджала про можливі морози вночі.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на кінець березня. Найнебезпечніші дати для метеозалежних — 21, 22 і 25 березня.

Нагадаємо, що вночі 29 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. Відтак, українцям необхідно буде перевести стрілки годинників на годину вперед.

Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
