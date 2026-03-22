Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Подекуди +16 °С: синоптик Діденко порадувала прогнозом на завтра

Подекуди +16 °С: синоптик Діденко порадувала прогнозом на завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 13:57
Подекуди +16 °С: синоптик Діденко порадувала прогнозом на завтра
Люди на прогулянці в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 23 березня, очікується сонячною та помірно теплою. Місцями температура повітря підвищиться до +16 °С. Водночас вночі ще можливі морози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

У більшості областей синоптик прогнозує переважно суху сонячну погоду. Вдень температура повітря буде +10...+14 °С, на півдні місцями до +16 °С, а на північному сході — +8...+12 °С. Вітер буде помірний східних напрямків. 

Прогноз погоди в Україні на 23 березня
Погода в Україні 23 березня. Фото: Meteopost

Водночас найближчої ночі очікується -3...+4 °С 

Погода в Києві 23 березня

У столиці очікується тепла весняна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря підвищиться до +10 °С.

"Із найближчого тижневого найкращим, найтеплішим днем попередньо обіцяє бути четвер, +12...+18 °С" — додала Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня
Погода в Україні 26 березня. Фото: Meteopost
Допис Діденко. Фото: скриншот

Зазначимо, 19 березня на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг. Крім того, температура повітря знизилася до -8 °C.

Раніше ми розповідали, коли очікувати на потужні магнітні бурі у другій половині березня.

погода Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації