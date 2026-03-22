Подекуди +16 °С: синоптик Діденко порадувала прогнозом на завтра

Погода в Україні завтра, 23 березня, очікується сонячною та помірно теплою. Місцями температура повітря підвищиться до +16 °С. Водночас вночі ще можливі морози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 23 березня

У більшості областей синоптик прогнозує переважно суху сонячну погоду. Вдень температура повітря буде +10...+14 °С, на півдні місцями до +16 °С, а на північному сході — +8...+12 °С. Вітер буде помірний східних напрямків.

Водночас найближчої ночі очікується -3...+4 °С

Погода в Києві 23 березня

У столиці очікується тепла весняна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря підвищиться до +10 °С.

"Із найближчого тижневого найкращим, найтеплішим днем попередньо обіцяє бути четвер, +12...+18 °С" — додала Діденко.

Зазначимо, 19 березня на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг. Крім того, температура повітря знизилася до -8 °C.

