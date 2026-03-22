Кое-где +16 °С: синоптик Диденко порадовала прогнозом на завтра
Погода в Украине завтра, 23 марта, ожидается солнечной и умеренно теплой. Местами температура воздуха повысится до +16 °С. В то же время ночью еще возможны морозы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 23 марта
В большинстве областей синоптик прогнозирует преимущественно сухую солнечную погоду. Днем температура воздуха будет +10...+14 °С, на юге местами до +16 °С, а на северо-востоке — +8...+12 °С. Ветер будет умеренный восточных направлений.
В то же время ближайшей ночью ожидается -3...+4 °С
Погода в Киеве 23 марта
В столице ожидается теплая весенняя погода. Осадков не предвидится. Температура воздуха повысится до +10 °С.
"Из ближайшего недельного лучшим, самым теплым днем предварительно обещает быть четверг, +12...+18 °С ", — добавила Диденко.
Отметим, 19 марта на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег. Кроме того, температура воздуха снизилась до -8 °C.
Ранее мы рассказывали, когда ожидать мощные магнитные бури во второй половине марта.
