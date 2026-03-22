Перехід на літній час: як уникнути стресу для організму

Перехід на літній час: як уникнути стресу для організму

Дата публікації: 22 березня 2026 00:37
Дівчина з годинником у руці. Фото ілюстративне: freepik.com

Уже наступної неділі, 29 березня, о третій годині ночі українці перейдуть на літній час. Стрілки годинників переведуть на годину вперед — тривалість сну зменшиться, ритм дня теж має підлаштуватися під новий режим, а такі зміни є серйозним навантаженням на організм.

Новини.LIVE розповідає, як зробити перехід на літній час більш комфортним і менш шкідливим для здоров'я.

Читайте також:

Як допомогти організму адаптуватися до літнього часу 

Лікарі радять поступово зміщувати графік сну: за кілька днів до переведення годинника почати прокидатися на 15–20 хвилин раніше. Також важливо не перевтомлюватися й не нервувати, адже недосипання та стрес можуть призвести до погіршення самопочуття.

Щоб розслабитися, варто знаходити час для прогулянок на свіжому повітрі, слухати спокійну музику та пити трав'яний час. 

Навіщо потрібен перехід на літній час 

Наприкінці березня годинники переводять на годину вперед, щоб подовжити світловий день. За новим часом світанок наставатиме раніше, а захід сонця — пізніше. Також перехід на літній час дозволяє зекономити електроенергію.

Раніше стало відомо, що в березні поточного року українці знову перейдуть на літній час. Законопроєкт про відмову від переведення годинників Верховна Рада ухвалила ще тогоріч, але президент його досі не підписав.

Також ми повідомляли, що перехід на літній час відбудеться в ніч проти 29 березня. О 03:00 стрілки годинників треба перевести на 04:00.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
