Переход на летнее время: как избежать стресса для организма

Уже в следующее воскресенье, 29 марта, в три часа ночи украинцы перейдут на летнее время. Стрелки часов переведут на час вперед — продолжительность сна уменьшится, ритм дня тоже должен подстроиться под новый режим, а такие изменения являются серьезной нагрузкой на организм.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать переход на летнее время более комфортным и менее вредным для здоровья.

Как помочь организму адаптироваться к летнему времени

Врачи советуют постепенно смещать график сна: за несколько дней до перевода часов начать просыпаться на 15–20 минут раньше. Также важно не переутомляться и не нервничать, ведь недосыпание и стресс могут привести к ухудшению самочувствия.

Чтобы расслабиться, стоит находить время для прогулок на свежем воздухе, слушать спокойную музыку и пить травяной час.

Зачем нужен переход на летнее время

В конце марта часы переводят на час вперед, чтобы удлинить световой день. По новому времени рассвет будет наступать раньше, а закат — позже. Также переход на летнее время позволяет сэкономить электроэнергию.

Ранее стало известно, что в марте текущего года украинцы снова перейдут на летнее время. Законопроект об отказе от перевода часов Верховная Рада приняла еще в прошлом году, но президент его до сих пор не подписал.

