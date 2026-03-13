Когда переводить часы в Украине на летнее время в 2026 году

Перевод часов. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

В Украине до сих пор существует переход на летнее время, поскольку закон об изменении порядка исчисления времени до сих пор не вступил в силу. Уже вскоре украинцам предстоит осуществить перевод часов.

Несмотря на регулярные дискуссии о том, надо ли отказываться от сезонного перевода часов, в марте 2026 года украинцам снова придется менять время.

Причина в том, что принятый парламентом закон об исчислении времени в Украине пока не подписан президентом и не вступил в силу. В карточке законопроекта на сайте Верховной Рады указано, что документ после принятия был направлен на подпись главе государства 21 августа 2024 года и по состоянию на сейчас остается на этой стадии.

Когда надо переводить часы на летнее время

Итак, ближайший переход на летнее время состоится в ночь с 28 на 29 марта 2026 года. В 03:00 по киевскому времени стрелки нужно будет перевести на один час вперед - до 04:00. Из-за этого ночь фактически станет короче, зато вечером световой день будет длиться дольше.

Почему вообще есть необходимость переводить часы

В период летнего времени заход солнца наступает позже по часам, поэтому часть вечерней активности приходится на светлое время суток. Именно с этим традиционно связаны аргументы, что есть меньшая потребность в искусственном освещении и удобное распределение времени после завершения рабочего дня. После смены времени света вечером становится больше, а утром — меньше.

Как перевод часов влияет на здоровье и самочувствие

Иногда переход на летнее время для части людей сопровождается сильным дискомфортом из-за сбивания привычного режима сна. Поэтому может возникнуть усталость, сонливость днем, раздражительность или трудности с концентрацией в первые дни после смены времени. Это особенно ощутимо для людей с чувствительными биоритмами или нестабильным режимом отдыха.

Чтобы легче перенести перевод часов, обычно советуют не ждать последнего дня, а постепенно смещать время сна за несколько суток до перехода. Также полезными могут быть прогулки на свежем воздухе, сокращение времени гаджетами перед сном, достаточное количество воды, спокойные физические нагрузки и более стабильный режим дня. Это поможет организму легче и лучше перенести перевод часов.

