Коли переводити годинники в Україні на літній час у 2026 році

Переведення годинників. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

В Україні досі існує перехід на літній час, оскільки закон про зміну порядку обчислення часу досі не набрав чинності. Вже незабаром українцям треба буде здійснити переведення годинників.

Коли і як це зробити правильно читайте на Новини.LIVE.

Реклама

Попри регулярні дискусії про те, чи треба відмовлятися від сезонного переведення годинників, у березні 2026 року українцям знову доведеться змінювати час.

Причина в тому, що ухвалений парламентом закон про обчислення часу в Україні наразі не підписаний президентом і не набрав чинності. У картці законопроєкту на сайті Верховної Ради вказано, що документ після ухвалення був направлений на підпис главі держави 21 серпня 2024 року і станом на зараз залишається на цій стадії.

Коли треба переводити годинники на літній час

Отже, найближчий перехід на літній час відбудеться в ніч із 28 на 29 березня 2026 року. О 03:00 за київським часом стрілки потрібно буде перевести на одну годину вперед — до 04:00. Через це ніч фактично стане коротшою, зате ввечері світловий день триватиме довше.

Чому взагалі є потреба переводити годинник

У період літнього часу захід сонця настає пізніше за годинником, тому частина вечірньої активності припадає на світлу пору доби. Саме з цим традиційно пов'язані аргументи, що є менша потреба у штучному освітленні та зручніший розподіл часу після завершення робочого дня. Після зміни часу світла ввечері стає більше, а вранці — менше.

Як переведення годинників впливає на здоров'я та самопочуття

Інколи перехід на літній час для частини людей супроводжується сильним дискомфортом через збиття звичного режиму сну. Тому може виникнути втома, сонливість удень, дратівливість або труднощі із концентрацією в перші дні після зміни часу. Це особливо відчутно для людей із чутливими біоритмами або нестабільним режимом відпочинку.

Щоб легше перенести переведення годинників, зазвичай радять не чекати останнього дня, а поступово зміщувати час сну за кілька діб до переходу. Також корисними можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, скорочення часу ґаджетами перед сном, достатня кількість води, спокійні фізичні навантаження та більш стабільний режим дня. Це допоможе організму легше та краще перенести переведення годинників.

У березні також буде чимала кількість релігійних та державних свят.