Главная Новости дня Летнее время 2026: когда переводить стрелки часов в Украине

Летнее время 2026: когда переводить стрелки часов в Украине

Дата публикации 17 марта 2026 15:05
Женщина сверяет время. Фото: Новости.LIVE

Несмотря на принятый в Верховной Раде законопроект об отказе от летнего времени, в марте 2026 года украинцы все равно должны перевести часы. На сайте парламента документ №4201 и дальше имеет статус "Передано на подпись Президенту", поэтому страна продолжает жить по действующим правилам сезонного перехода.

Новини.LIVE объяснит, когда именно надо переводить стрелки часов.

Когда Украина должна перейти на летнее время

Переход на летнее время в 2026 году состоится в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта. Именно в эту дату, в 3:00 по киевскому времени, часы в Украине нужно перевести на один час вперед. Фактически после 2:59 наступит уже 4:00, поэтому ночь станет короче на час.

Почему в Украине до сих пор переходят с зимнего на летнее время

Пока порядок не изменился, поскольку в Украине продолжает действовать постановление Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года. В нем закреплено, что на территории страны используется время второго часового пояса, то есть киевское, с ежегодным переводом стрелок на летнее и зимнее время. Документ на сайте Верховной Рады опубликован в действующей редакции по состоянию на декабрь 2025 года.

В то же время дискуссия об отмене перевода часов в Украине до сих пор продолжается. Законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" Верховная Рада приняла 16 июля 2024 года, а 21 августа того же года его передали на подпись президенту. Однако в карточке документа на сайте парламента до сих пор указан статус "Передано на подпись Президенту", то есть по состоянию на 17 марта 2026 года решение не вступило в силу. Поэтому Украина до сих пор переходит то на зимнее, то на летнее время.

Как легко перейти на новое время и чувствовать себя лучше

Чтобы легче войти в новый режим после смены времени, специалисты советуют не ждать самой ночи перевода часов, а начать адаптацию заранее. Лучше за несколько дней до перехода постепенно сдвигать время сна, пробуждения, приемов пищи и физической активности на 15-20 минут раньше ежедневно - это помогает организму мягче подстроиться к новому графику.

Следует ложиться и вставать в одно и то же время. В спальне должно быть тихо, темно и прохладно, чтобы лучше засыпать. Также не стоит пользоваться электронными устройствами минимум за 30 минут до сна, а также избегать больших порций пищи, алкоголя и кофеина вечером.

Для большинства взрослых для качественного отдыха нужно 7-9 часов сна в сутки. Именно поэтому в первые дни после перевода часов стоит особенно внимательно отнестись к отдыху, не перегружать себя вечером и, по возможности, дать организму несколько дней на спокойную адаптацию.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
