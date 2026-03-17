Летнее время 2026: когда переводить стрелки часов в Украине
Несмотря на принятый в Верховной Раде законопроект об отказе от летнего времени, в марте 2026 года украинцы все равно должны перевести часы. На сайте парламента документ №4201 и дальше имеет статус "Передано на подпись Президенту", поэтому страна продолжает жить по действующим правилам сезонного перехода.
Когда Украина должна перейти на летнее время
Переход на летнее время в 2026 году состоится в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта. Именно в эту дату, в 3:00 по киевскому времени, часы в Украине нужно перевести на один час вперед. Фактически после 2:59 наступит уже 4:00, поэтому ночь станет короче на час.
Почему в Украине до сих пор переходят с зимнего на летнее время
Пока порядок не изменился, поскольку в Украине продолжает действовать постановление Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года. В нем закреплено, что на территории страны используется время второго часового пояса, то есть киевское, с ежегодным переводом стрелок на летнее и зимнее время. Документ на сайте Верховной Рады опубликован в действующей редакции по состоянию на декабрь 2025 года.
В то же время дискуссия об отмене перевода часов в Украине до сих пор продолжается. Законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" Верховная Рада приняла 16 июля 2024 года, а 21 августа того же года его передали на подпись президенту. Однако в карточке документа на сайте парламента до сих пор указан статус "Передано на подпись Президенту", то есть по состоянию на 17 марта 2026 года решение не вступило в силу. Поэтому Украина до сих пор переходит то на зимнее, то на летнее время.
Как легко перейти на новое время и чувствовать себя лучше
Чтобы легче войти в новый режим после смены времени, специалисты советуют не ждать самой ночи перевода часов, а начать адаптацию заранее. Лучше за несколько дней до перехода постепенно сдвигать время сна, пробуждения, приемов пищи и физической активности на 15-20 минут раньше ежедневно - это помогает организму мягче подстроиться к новому графику.
Следует ложиться и вставать в одно и то же время. В спальне должно быть тихо, темно и прохладно, чтобы лучше засыпать. Также не стоит пользоваться электронными устройствами минимум за 30 минут до сна, а также избегать больших порций пищи, алкоголя и кофеина вечером.
Для большинства взрослых для качественного отдыха нужно 7-9 часов сна в сутки. Именно поэтому в первые дни после перевода часов стоит особенно внимательно отнестись к отдыху, не перегружать себя вечером и, по возможности, дать организму несколько дней на спокойную адаптацию.
Уже вскоре украинцы будут праздновать Пасху, которой предшествует Вербное воскресенье. Читайте, когда в этом году приходится Вербное воскресенье и какие традиции существуют у украинцев с давних времен.
