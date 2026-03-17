Літній час 2026: коли переводити стрілки годинника в Україні

Попри ухвалений у Верховній Раді законопроєкт про відмову від літнього часу, у березні 2026 року українці все одно мають перевести годинники. На сайті парламенту документ №4201 і далі має статус "Передано на підпис Президенту", тож країна продовжує жити за чинними правилами сезонного переходу.

Новини.LIVE пояснить, коли саме треба переводити стрілки годинника.

Коли Україна має перейти на літній час

Перехід на літній час у 2026 році відбудеться в ніч із суботи на неділю, 29 березня. Саме цієї дати, о 3:00 за київським часом, годинники в Україні потрібно перевести на одну годину вперед. Фактично після 2:59 настане вже 4:00, тому ніч стане коротшою на годину.

Чому в Україні досі переходять із зимового на літній час

Поки що порядок не змінився, оскільки в Україні й надалі діє постанова Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року. У ній закріплено, що на території країни використовується час другого часового поясу, тобто київський, із щорічним переведенням стрілок на літній і зимовий час. Документ на сайті Верховної Ради опублікований у чинній редакції станом на грудень 2025 року.

Водночас дискусія про скасування переведення годинників в Україні досі триває. Законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" Верховна Рада ухвалила 16 липня 2024 року, а 21 серпня того ж року його передали на підпис президентові. Однак у картці документа на сайті парламенту досі вказано статус "Передано на підпис Президенту", тобто станом на 17 березня 2026 року рішення не набрало чинності. Тому Україна досі переходить то на зимовий, то на літній час.

Як легко перейти на новий час і почуватися краще

Щоб легше увійти в новий режим після зміни часу, фахівці радять не чекати самої ночі переведення годинника, а почати адаптацію заздалегідь. Краще за кілька днів до переходу поступово зсувати час сну, пробудження, прийомів їжі та фізичної активності на 15-20 хвилин раніше щодня — це допомагає організму м'якше підлаштуватися до нового графіка.

Слід лягати і вставати в один і той самий час. У спальні має бути тихо, темно та прохолодно, щоб краше засинати. Також не варто користуватися електронними пристроями щонайменше за 30 хвилин до сну, а також уникати великих порцій їжі, алкоголю та кофеїну ввечері.

Для більшості дорослих для якісного відпочинку потрібно 7-9 годин сну на добу. Саме тому в перші дні після переведення годинника варто особливо уважно поставитися до відпочинку, не перевантажувати себе ввечері та, за можливості, дати організму кілька днів на спокійну адаптацію.

