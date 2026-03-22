Синоптики прогнозируют завтра в Украине потепление до +16 °С

Ребята играют на гитаре на улице города весной. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Неделя в Украине начнется с теплой и солнечной погоды. Синоптики прогнозируют 23 марта значительное потепление. Кое-где температура воздуха достигнет +16 °С.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 23 марта

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, в Украине в понедельник ожидается преимущественно солнечная и умеренно теплая погода без существенных осадков.

В большинстве регионов установится сухая погода с комфортной температурой, что будет способствовать весенним прогулкам и активностям на открытом воздухе.

Завтра днем в большинстве областей температура воздуха поднимется до +10...+14 °С. На юге местами столбики термометров покажут до +16 °С, а на северо-востоке будет немного прохладнее — +8...+12 °С. Ожидается ветер восточного направления, умеренной силы.

Ночи остаются холодными: температура будет колебаться от -3 °С до +4 °С.

В Киеве Диденко прогнозирует ясную и сухую погоду без осадков, с дневной температурой около +10 °С. Самым теплым днем недели может стать четверг — тогда столбики термометров поднимутся до +12...+18 °С.

Прогноз погода на 23 марта от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине завтра ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Погода будет оставаться сухой.

Ветер в понедельник переменных направлений, умеренный, в пределах 3-8 м/с. На юге и востоке страны ветер преимущественно северо-восточный, более сильный — до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 °С до -2 °С. Днем ожидается +8...+13 °С. На юге страны ночью будет немного теплее — +2...+7 °С, а днем воздух прогреется до +10...+15 °С.

Напомним, что ночью 29 марта в Украине состоится переход на летнее время. Следовательно, украинцам необходимо будет перевести стрелки часов на час вперед.