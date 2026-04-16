Гидрометцентр прогнозирует небольшие дожди в части Украины на сегодня

Прогноз погоды в Украине на четверг, 16 апреля, дали синоптики. Небольшой дождь пройдет только местами на западе и севере. На остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 16 апреля

Карта "Погода в Украине 16 апреля 2026 года" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-западный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью температура снизится до +3...+8 °С, а днем поднимется до +14...+19 °С.

Карта температур на 16 апреля 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра — 5–10 м/с. Ночью на Киевщине похолодает до +3...+8 °С, а в Киеве — до +6...+8 °С. Днем в столице воздух прогреется до +16...+18 °С, а в области — до +14...+19 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 16 апреля в Украине будет тепло: +12...+19 °С. На востоке, юге и в большинстве центральных областей ожидается сухая и солнечная погода, а на западе, севере и Винницкой области — дожди.

Читайте также:

В Киеве 16 апреля пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +16...+17 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр сообщал, что 14 апреля во многих областях Украины были опасные метеорологические явления. Кое-где образовались заморозки на поверхности почвы. К тому же в некоторых регионах до 0...-3 °С снизилась и температура воздуха.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog писал, что 14 апреля воздух прогрелся почти до летних показателей. Днем в некоторых регионах было до +19 °С. Правда, без ночных заморозков тоже не обошлось.