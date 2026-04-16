Солнце готовит мощную магнитную бурю: когда начнется выброс

Влияние магнитных бурь на самочувствие.

Четверг, 16 апреля, пройдет без значительных магнитных бурь несмотря на определенные колебания солнечной активности. Однако, уже через несколько суток специалисты предупреждают о мощной магнитной буре.

Магнитные бури 16 апреля

В течение последних 24 часов солнечная активность не выходила за пределы низкого уровня. На звезде было зафиксировано семь вспышек класса В - такие явления считаются слабыми и практически не отражаются на состоянии земного магнитного поля.

Синоптики прогнозируют, что в течение дня уровень геомагнитной напряженности может меняться, однако он не достигнет критических отметок. Несмотря на низкую солнечную активность, существует небольшая вероятность возникновения вспышек класса М, которые являются мощнее предыдущих, но редко приводят к возникновению серьезных магнитных штормов.

Вместе с тем специалисты предупреждают о мощной магнитной буре, которая накроет Землю в 00:00 18 апреля в субботу. Она достигнет уровня 6.0 и ослабнет в тот же день до утра.

Читайте также:

Как сообщал ранее Новини.LIVE, Украину частично накроют дожди в четверг, 16 апреля. Однако, из-за действия антициклона в некоторых областях припечет до +18°C.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что заморозки еще не покидают страну. В некоторых регионах до 17 апреля на почве местами возможно снижение температуры до -3°C.