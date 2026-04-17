Главная Новости дня Укргидрометцентр сообщил, где сегодня в Украине пройдут дожди

Укргидрометцентр сообщил, где сегодня в Украине пройдут дожди

Дата публикации 17 апреля 2026 05:09
Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, сообщили синоптики. В этот день в большинстве областей Украины пройдет дождь, а температура воздуха по сравнению с ночью станет выше.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Прогноз от Укргидрометцентра

Сегодня погода в большинстве регионов будет обусловлена атмосферным фронтом. Именно он вызовет небольшой дождь. Осадков не ожидается только в юго-восточной части, в поле повышенного давления.

Якою буде погода в Україні 17 квітня
Прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Ветер будет дуть будет юго-западный. Он будет нести прохладный воздух со скоростью 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +3...+8 °С, а днем ожидается +11...+16 °С в большинстве регионов. На Закарпатье и юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до +14...+19 °С.

В то же время на высокогорье восточной части Закарпатской области есть угроза схода лавин. Синоптики предупреждают, что из-за оттепели и осадков объявлен третий уровень опасности.

Якою буде погода в Україні 17 квітня
Предупреждение об опасности. Фото: скриншот

Прогноз от Meteoprog

По данным Meteoprog, 17 апреля в западных областях Украины, а также на севере Левобережья будут небольшие дожди. В остальных регионах будет сухая погода без осадков.

Ветер ожидается преимущественно восточного направления, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +3...+9 °С. Днем синоптики прогнозируют +13...+18 °С, а в западных и северо-восточных областях ожидается +8...+13 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 апреля Солнце было активным. Из-за этого уже через несколько суток возможна мощная магнитная буря. Метеозависимые люди могут испытывать головные боли, усталость, раздражительность и истощение.

Также мы писали о том, что синоптик Наталья Диденко спрогнозировала ощутимое потепление в Украине. Уже с понедельника, 13 апреля, отметки термометра начали подниматься вверх. До конца недели погода в Украине должна стать еще теплее.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
