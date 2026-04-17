Укргидрометцентр сообщил, где сегодня в Украине пройдут дожди
Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, сообщили синоптики. В этот день в большинстве областей Украины пройдет дождь, а температура воздуха по сравнению с ночью станет выше.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.
Прогноз от Укргидрометцентра
Сегодня погода в большинстве регионов будет обусловлена атмосферным фронтом. Именно он вызовет небольшой дождь. Осадков не ожидается только в юго-восточной части, в поле повышенного давления.
Ветер будет дуть будет юго-западный. Он будет нести прохладный воздух со скоростью 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +3...+8 °С, а днем ожидается +11...+16 °С в большинстве регионов. На Закарпатье и юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до +14...+19 °С.
В то же время на высокогорье восточной части Закарпатской области есть угроза схода лавин. Синоптики предупреждают, что из-за оттепели и осадков объявлен третий уровень опасности.
Прогноз от Meteoprog
По данным Meteoprog, 17 апреля в западных областях Украины, а также на севере Левобережья будут небольшие дожди. В остальных регионах будет сухая погода без осадков.
Ветер ожидается преимущественно восточного направления, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +3...+9 °С. Днем синоптики прогнозируют +13...+18 °С, а в западных и северо-восточных областях ожидается +8...+13 °С.
