Летом украинцам стоит готовиться к худшим сценариям со светом

Дать точный прогноз касательно отключений света летом пока фактически невозможно. Ситуация будет зависеть от многих факторов. В то же время украинцам лучше готовиться к худшим сценариям.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

Какой будет ситуация с электроснабжением летом

"Надо готовиться, что может что-то произойти, но я бы не гарантировал, что точно будут (отключения, — Ред.) или будут столько-то часов. Нет смысла это гадать, потому что мы не знаем температуру и мы не знаем, какие генерационные объекты будут целы", — отметил гендиректор Yasno.

Также он добавил, что сейчас вводят в эксплуатацию новые генерационные объекты. Как сложится баланс — покажет время.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Сергея Нагорняка сообщал, что будет со стоимостью электричества в Украине. Тариф 4,32 грн за 1 кВт-ч будет действовать как минимум до 30 апреля. В дальнейшем его могут пересмотреть или продлить.

