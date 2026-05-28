Нагорняк спрогнозировал отключение до 2-х часов в жару летом

Народный депутат Сергей Нагорняк. Фото: rada.gov.ua

В июле и августе украинцам не стоит ждать длительных блэкаутов по 6-8 часов подряд из-за дефицита в энергосистеме. Ограничений электроэнергии вообще может не быть благодаря солнечным станциям и накопителям. А если отключения и произойдут, то только в наиболее жаркие дни во время вечерних пиков потребления и продлятся максимум 2 часа.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Прогнозы относительно летних ограничений

Сергей Нагорняк призывает не паниковать и считает, что серьезных проблем у украинцев не возникнет.

"По моему мнению, этим летом мы должны проходить или вообще без отключений света, или из-за дефицита генерации в вечерние часы будут непродолжительные ограничения. И то это зависит от конкретных дней, в какую-то сильную жару, но точно не более двух часов", — отметил политик.

Украина восстанавливает энергоинфраструктуру

Сейчас в стране продолжаются масштабные ремонты поврежденных объектов, которые серьезно пострадали. По словам депутата, восстановление энергоинфраструктуры сейчас идет очень хорошо, к тому же существенно помогает альтернативная энергетика и частный бизнес.

"Каждый день вводится в эксплуатацию какая-то солнечная электростанция, а бизнес сейчас активно ставит промышленные накопители энергии. Поэтому ситуация не настолько сложная. Несмотря на все российские атаки, мы становимся более устойчивыми", — резюмировал Нагорняк.

Через ремонты объектов и запуск новых мощностей чиновники надеются пройти тяжелые периоды лета без масштабных кризисов.

