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Главная Новости дня В Укрэнерго предупредили о возможных отключениях электричества летом

В Укрэнерго предупредили о возможных отключениях электричества летом

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 14:45
Зайченко: летом в Украине возможны графики отключений электроэнергии
Энергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил, что летом возможно возобновление графиков отключений электроэнергии. В то же время они будут не такими суровыми, как зимой. В целом у противника меньше шансов оставить украинцев без света на длительный период.

Об этом Виталий Зайченко заявил в интервью "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Отключения света в Украине летом

Зайченко сообщил, что в случае отсутствия российских ударов высоки шансы работать без ограничений. В то же время противник понимает, как устроена энергосистема.

"У него нет данных о распределенной генерации, хотя он пытается получить эту информацию, и в прифронтовых регионах у нас уже были попадания БпЛА по новым небольшим энергоустановкам", — отметил он.

Крупные объекты генерации известны противнику, и недавно уже фиксировались удары по таким объектам.

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В случае масштабных атак на энергетическую инфраструктуру придется поддерживать баланс в системе, что может осуществляться путем введения ограничений и графиков отключений.

"Этим летом ситуация значительно легче, чем летом 2025 года, потому что больше распределенной генерации, новые электростанции строятся с вторым уровнем защиты, выше защищенность подстанций как "Укрэнерго", так и операторов систем распределения, поэтому графики, конечно, возможны, но они будут не такими тяжелыми, как зимой", — говорит Зайченко.

По его словам, в жаркую погоду и после массированных ударов возможны графики по 5 часов в пиковые периоды.

"Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, придется балансировать за счет наших потребителей", — отметил глава "Укрэнерго".

Зайченко говорит, что существует документ, разработанный на уровне Минэнерго, который определяет порядок составления и применения графиков отключений.

В первую очередь ограничения будут вводиться для промышленных потребителей электроэнергии. Предприятия будут продолжать работу, однако в часы пиковой нагрузки или дефицита мощности им придется сокращать потребление.

Пик летнего потребления электроэнергии приходится на июль-август. Между тем атомные блоки находятся на ремонте.

"Это стандартная летняя ситуация — потребление растет из-за кондиционирования воздуха в бытовых и офисных помещениях. Если говорить о жарких днях, то потребление может вырасти на +25% по сравнению с тем уровнем, который у нас есть сейчас", — говорит глава "Укрэнерго.

Зайченко призвал помогать энергосистеме и ограничивать использование мощных электроприборов утром и вечером.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, если летом температура резко повысится, в ряде регионов Украины возможно возобновление графиков отключения электроэнергии. Потребители могут остаться без электричества примерно на два-три часа в сутки.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что в июле и августе не стоит ожидать длительных отключений. По его словам, отключения могут длиться максимум по 2 часа.

Украина Укрэнерго отключения света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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