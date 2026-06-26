Атаки РФ на энергетику наиболее вероятны осенью

Последствия удара по энергетике. Фото: ДТЭК

Атаки российских войск на энергетику Украины могут вновь обостриться уже летом. Однако наиболее вероятным сценарием массированных ударов является осень.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в эфире Ранок.LIVE.

Атаки РФ на энергетику Украины

Прокип подчеркнул, что противостояние в энергетической сфере фактически не прекращалось ни на день.

"Атаки могут возобновиться летом, но я больше склоняюсь к тому, что если они возобновятся, то это произойдет осенью. Не исключен сценарий так называемого энергетического перемирия. То, что мы уже видели в течение недолгого периода прошлого года", — сказал эксперт.

По его словам, дальнейшее развитие событий и стабильность энергосистемы будут зависеть от баланса взаимных ударов по украинской энергетике и российскому нефтяному сектору.

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Кроме того, решающую роль будут играть текущий уровень защиты критической инфраструктуры, а также возможные политические решения относительно так называемого «энергетического перемирия».

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта Геннадия Рябцева, массовые отключения света в Украине летом маловероятны. Но в часы пиковой нагрузки возможны локальные ограничения в отдельных регионах.

В то же время в Укрэнерго предупредили о возможных отключениях света летом. Глава правления Виталий Зайченко заявил, что если они и будут, то не такие серьезные, как зимой.