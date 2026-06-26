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Главная Новости дня Эксперт: массовые отключения света в Украине маловероятны

Эксперт: массовые отключения света в Украине маловероятны

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 11:01
Эксперт оценил ситуацию с возможными отключениями электроэнергии летом
Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине летом не ожидается массовых графиков отключений электроэнергии. В то же время в часы пиковой нагрузки возможны локальные ограничения в отдельных регионах.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает Новини.LIVE.

Какие отключения электроэнергии возможны летом

По словам Рябцева, в периоды пиковой нагрузки из-за жаркой погоды возможны локальные ограничения электроснабжения в отдельных регионах, однако общенациональный дефицит электроэнергии не прогнозируется.

Эксперт отметил, что потенциальные отключения могут возникать только в случае перегрузки оборудования, неблагоприятных погодных условий или в качестве превентивной меры в случае угрозы ударов по энергетической инфраструктуре.

"Возможны также превентивные отключения в случае, если Силы обороны Украины увидят угрозу ударов со стороны Российской Федерации по энергетическим объектам. Также возможны аварийные отключения после непогоды. Но графики стабилизационных отключений по всей территории Украины — это маловероятный сценарий", — добавил он.

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В то же время эксперт подчеркнул, что при температуре около +35 °C и выше в отдельных регионах действительно могут вводиться временные ограничения потребления в часы максимальной нагрузки.

"В пиковые часы возможно ограничение энергоснабжения, но не по всей территории Украины, а в отдельных регионах. Если температура будет держаться на уровне +35 градусов и выше, такие сценарии возможны", — пояснил эксперт.

Также Рябцев добавил, что аварийные ситуации возможны из-за технических неисправностей или погодных факторов, однако оснований для масштабного дефицита электроэнергии пока нет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в случае резкого повышения температуры летом в отдельных регионах Украины возможно возобновление временных отключений электроэнергии. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, из-за роста потребления электроэнергии Киев, Одесса, Днепропетровская область и прифронтовые области могут оставаться без света примерно по 2–3 часа в сутки.

Как сообщали Новини.LIVE, летом в Украине возможно возобновление графиков отключений электроэнергии, однако они будут менее жесткими, чем в зимний период. По словам главы правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, риски длительных отключений со стороны РФ снижаются, поэтому противнику будет сложнее оставить украинцев без света на длительное время.

энергетика Электричество графики отключений света эфир Новини.LIVE
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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