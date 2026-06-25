Денис Шмыгаль: не хватает 650 млн евро для восстановления энергетики Украины

Шмыгаль: Для восстановления энергетики Украины не хватает 650 млн евро
В Гданьске прошло четвертое заседание Координационной группы по вопросам энергетики Украины G7+. Во время "энергетического Рамштайна" присутствовало 20 стран, представители Европейского союза и 6 международных организаций. Главным итогом встречи является выделение Украине 375 млн евро для восстановления энергоинфраструктуры, а общий объем нужных средств составляет 650 млн евро, о чем заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на Министерство энергетики Украины.
Украине выделят 375 млн евро на энергетику
Шмыгаль отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 6 тысяч атак на нашу энергетическую систему.
За этот год наши партнеры уже внесли в Фонд поддержки энергетики более 317 млн евро, хотя сейчас общий объем необеспеченных потребностей составляет около 650 млн евро.
"Наибольший объем приходится на восстановление и ремонт поврежденных энергетических объектов — 295 млн евро. На развитие распределенной генерации необходимо около 192 млн евро. Еще почти 148 млн евро необходимо для формирования аварийного резерва и закупки критически важного оборудования", — написал Денис Шмыгаль в своих соцсетях.
Также министр энергетики особо подчеркнул, что к следующей зиме необходимо восстановить и отремонтировать более 3ГВт тепловой генерации.
По результатам встречи не менее 375 млн евро партнеры готовы выделить на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, из них:
- 175 млн долларов от США,
- 137 млн евро от Швеции,
- 77 млн евро — Норвегия,
- 2,125 млн евро — Эстония,
- 550 тысяч евро — Испания,
- 4 млн евро от Литвы.
Новини.LIVE писали ранее о том, что в Украине увеличили объемы строительства нового поколения до 1,5 ГВт. Тогда Кабинет министров обновил условия для инвесторов, имеющих планы построить новую распределенную генерацию в Украине, а также создал специальную комиссию, выбрав первого замминистра энергетики главой.
Напомним, что 25 июня в Гданьске стартовала Конференция по восстановлению Украины, наша сторона планирует подписать новые энергетические соглашения и привлечь инвестиции для оборонного сектора.
Вместо ожидаемого визита Президента Украины Владимира Зеленского прибыла премьер-министр Юлия Свириденко, она же возглавила национальную делегацию на двухдневное мероприятие с 25 по 26 июня.
В соавторстве с Софией Медведевой