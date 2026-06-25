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Главная Новости дня Шмыгаль: Для восстановления энергетики Украины не хватает 650 млн евро

Шмыгаль: Для восстановления энергетики Украины не хватает 650 млн евро

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 11:59
Денис Шмыгаль: не хватает 650 млн евро для восстановления энергетики Украины
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на заседании в Гданьске 25 июня 2026 года. Фото: Денис Шмыгаль/Facebоok

В Гданьске прошло четвертое заседание Координационной группы по вопросам энергетики Украины G7+. Во время "энергетического Рамштайна" присутствовало 20 стран, представители Европейского союза и 6 международных организаций. Главным итогом встречи является выделение Украине 375 млн евро для восстановления энергоинфраструктуры, а общий объем нужных средств составляет 650 млн евро, о чем заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает Новини.LIVE ссылаясь на Министерство энергетики Украины.

Украине выделят 375 млн евро на энергетику

Шмыгаль отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 6 тысяч атак на нашу энергетическую систему.

За этот год наши партнеры уже внесли в Фонд поддержки энергетики более 317 млн евро, хотя сейчас общий объем необеспеченных потребностей составляет около 650 млн евро.

Заседание Координационной группы по вопросам энергетики Украины G7+ в Гданьске в Польше 25 июня 2026 года
Заседание Координационной группы по энергетике Украины G7+. Фото: Денис Шмыгаль/Facebоok

"Наибольший объем приходится на восстановление и ремонт поврежденных энергетических объектов — 295 млн евро. На развитие распределенной генерации необходимо около 192 млн евро. Еще почти 148 млн евро необходимо для формирования аварийного резерва и закупки критически важного оборудования", — написал Денис Шмыгаль в своих соцсетях.

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Также министр энергетики особо подчеркнул, что к следующей зиме необходимо восстановить и отремонтировать более 3ГВт тепловой генерации.

Участники заседания Координационной группы по вопросам энергетики Украины G7+ в Гданьске в Польше 25.06.2026
Участники Координационной группы по энергетике Украины G7+. Фото: Денис Шмыгаль/Facebоok

По результатам встречи не менее 375 млн евро партнеры готовы выделить на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, из них:

  • 175 млн долларов от США,
  • 137 млн евро от Швеции,
  • 77 млн евро — Норвегия,
  • 2,125 млн евро — Эстония,
  • 550 тысяч евро — Испания,
  • 4 млн евро от Литвы.

Новини.LIVE писали ранее о том, что в Украине увеличили объемы строительства нового поколения до 1,5 ГВт. Тогда Кабинет министров обновил условия для инвесторов, имеющих планы построить новую распределенную генерацию в Украине, а также создал специальную комиссию, выбрав первого замминистра энергетики главой.

Напомним, что 25 июня в Гданьске стартовала Конференция по восстановлению Украины, наша сторона планирует подписать новые энергетические соглашения и привлечь инвестиции для оборонного сектора.

Вместо ожидаемого визита Президента Украины Владимира Зеленского прибыла премьер-министр Юлия Свириденко, она же возглавила национальную делегацию на двухдневное мероприятие с 25 по 26 июня.

В соавторстве с Софией Медведевой

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