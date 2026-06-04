Будущее энергосистемы: разрушенные ТЭЦ не планируют восстанавливать

Разрушения на энергообъекте. Фото иллюстративное: ДТЭК

Прямое восстановление крупных теплоэлектростанций в нынешних условиях войны является абсолютно неэффективным решением. Российские военные прекрасно знают координаты этих крупных объектов и обязательно будут бить по ним снова. Поэтому Украине нужно срочно пересматривать весь свой подход к восстановлению уничтоженной критической инфраструктуры.

Об этом заявила народный депутат Леся Забуранная в эфире Ранок.LIVE.

Проблема крупных ТЭЦ

Тратить деньги на прямое восстановление разрушенных гигантских станций сейчас просто нет смысла. Депутат отметила, что ресурсы ПВО в стране ограничены, поэтому защитить каждый такой большой объект невозможно.

Российские ракеты и дроны будут прилетать туда снова, разрушая только что отремонтированные мощности.

Необходимость срочной децентрализации

Приоритетом для государства должно стать создание абсолютно новой и гибкой энергетической сети.

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"Наша стратегия должна быть направлена на децентрализацию именно ТЭЦ. Потому что прямое восстановление ТЭЦ, которые были разрушены, это средства, которые будут потрачены впустую. Потому что россияне будут бить по ним снова. Поэтому без децентрализации мы не обойдемся", — отметила Забуранная.

Она считает, что вместо восстановления старых ТЭЦ необходимо строить много мелких объектов генерации. Такую разветвленную систему врагу будет значительно труднее вычислить и уничтожить своими ударами.

Ранее Новини.LIVE писали, что Херсонская ТЭЦ готовится к зиме несмотря на постоянные атаки РФ и сложную ситуацию с безопасностью в регионе. Предприятие начало подготовительные работы сразу после завершения предыдущего отопительного периода.

Также мы писали о предложении, согласно которому работники критической инфраструктуры, которые работают под обстрелами, должны получить отдельный социальный статус от государства. Речь идет прежде всего о коммунальщиках, которые обеспечивают жизнедеятельность городов в опасных условиях.