Майбутнє енергосистеми: зруйновані ТЕЦ не планують відновлювати

Руйнування на енергооб'єкті. Фото ілюстративне: ДТЕК

Пряме відновлення великих теплоелектростанцій у нинішніх умовах війни є абсолютно неефективним рішенням. Російські військові чудово знають координати цих великих об'єктів і обов'язково будуть бити по них знову. Тому Україні потрібно терміново переглядати весь свій підхід до відбудови знищеної критичної інфраструктури.

Про це заявила народна депутатка Леся Забуранна в ефірі Ранок.LIVE.

Проблема великих ТЕЦ

Витрачати гроші на пряме відновлення зруйнованих гігантських станцій зараз просто немає сенсу. Депутатка зауважила, що ресурси ППО в країні обмежені, тому захистити кожен такий великий об'єкт неможливо.

Російські ракети та дрони будуть прилітати туди знову, руйнуючи щойно відремонтовані потужності.

Необхідність термінової децентралізації

Пріоритетом для держави має стати створення абсолютно нової та гнучкої енергетичної мережі.

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"Наша стратегія має бути спрямована на децентралізацію саме ТЕЦ. Бо пряме відновлення ТЕЦ, що були зруйновані, це кошти, яки будуть витрачені впусту. Тому що росіяни битимуть по ним знову. Тому без децентралізації ми не обійдемось", — наголосила Забуранна.

Вона вважає, що замість відбудови старих ТЕЦ необхідно будувати багато дрібних об'єктів генерації. Таку розгалужену систему ворогу буде значно важче вирахувати та знищити своїми ударами.

Раніше Новини.LIVE писали, що Херсонська ТЕЦ готується до зими попри постійні атаки РФ та складну безпекову ситуацію в регіоні. Підприємство розпочало підготовчі роботи одразу після завершення попереднього опалювального періоду.

Також ми писали про пропозицію, згідно з якою працівники критичної інфраструктури, які працюють під обстрілами, мають отримати окремий соціальний статус від держави. Ідеться насамперед про комунальників, які забезпечують життєдіяльність міст у небезпечних умовах.