Головна Новини дня Директор ТЕЦ: Комунальникам під обстрілами потрібен окремий статус

Дата публікації: 7 травня 2026 20:06
Комунальники прибирають після обстрілів. Фото: Дніпропетровська ОВА

Працівники критичної інфраструктури, які щодня працюють під обстрілами у прифронтових містах, мають отримати окремий соціальний статус від держави. Ідеться насамперед про комунальників, які забезпечують життєдіяльність міст у небезпечних умовах.

Про це сказав директор Херсонської ТЕЦ Сергій Фесенко у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Окремий соціальний статус для комунальників

Фесенко наголосив, що працівники комунальних служб у Херсоні щодня ризикують життям не менше, ніж військові, адже працюють фактично на лінії постійної небезпеки та забезпечують місто водою, теплом і базовими послугами навіть під час російських атак.

"Чим відрізняється сантехнік, який сидить на береговій насосній станції за 500 метрів від ворога, від військового? Один захищає, інший — забезпечує життя міста", — наголосив директор ТЕЦ. 

Він переконаний, що держава має не лише визнавати внесок працівників критичної інфраструктури, а й забезпечити їм належний соціальний захист.

"Людям, які це забезпечують, потрібно надати відповідний статус. Як він буде називатися — вже інше питання", — додав Сергій Фесенко. 

Як писали Новини.LIVE, 2 травня російський дрон влучив у маршрутку в Херсоні. На місці загинули двоє людей — комунальник і жінка, також є поранені. 

Того ж дня окупанти вдруге вдарили по маршрутці в центрі Херсона. Водій транспортного засобу отримав поранення. 

Херсон ТЕЦ комунальні служби
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
