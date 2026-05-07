Директор ТЭЦ: Коммунальщикам под обстрелами нужен отдельный статус

Коммунальщики убирают после обстрелов.

Работники критической инфраструктуры, которые ежедневно работают под обстрелами в прифронтовых городах, должны получить отдельный социальный статус от государства. Речь идет прежде всего о коммунальщиках, которые обеспечивают жизнедеятельность городов в опасных условиях.

Об этом сказал директор Херсонской ТЭЦ Сергей Фесенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Отдельный социальный статус для коммунальщиков

Фесенко отметил, что работники коммунальных служб в Херсоне ежедневно рискуют жизнью не меньше, чем военные, ведь работают фактически на линии постоянной опасности и обеспечивают город водой, теплом и базовыми услугами даже во время российских атак.

"Чем отличается сантехник, который сидит на береговой насосной станции в 500 метрах от врага, от военного? Один защищает, другой — обеспечивает жизнь города", — подчеркнул директор ТЭЦ.

Он убежден, что государство должно не только признавать вклад работников критической инфраструктуры, но и обеспечить им надлежащую социальную защиту.

"Людям, которые это обеспечивают, нужно предоставить соответствующий статус. Как он будет называться — уже другой вопрос", — добавил Сергей Фесенко.

Как писали Новини.LIVE, 2 мая российский дрон попал в маршрутку в Херсоне. На месте погибли два человека — коммунальщик и женщина, также есть раненые.

В тот же день оккупанты во второй раз ударили по маршрутке в центре Херсона. Водитель транспортного средства получил ранения.