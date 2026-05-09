Головна Новини дня Херсонська ТЕЦ готується до зими попри постійні атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 травня 2026 15:16
Херсонська ТЕЦ. Ілюстративне фото: Херсонська міська рада

Херсонська ТЕЦ уже готується до нового опалювального сезону, попри постійні обстріли РФ та складну безпекову ситуацію в регіоні. Підприємство розпочало підготовчі роботи одразу після завершення попереднього опалювального періоду. Основна мета — забезпечити стабільне теплопостачання взимку навіть в умовах війни.

Про це розповів директор АТ "Херсонська ТЕЦ" Сергій Фесенко у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Херсонська ТЕЦ розпочала підготовку до зими

За словами Сергія Фесенка, підготовка ведеться у співпраці з Херсонською обласною військовою адміністрацією та за підтримки компанії "Нафтогаз". Така взаємодія дозволяє координувати відновлювальні та технічні роботи на об’єкті. 

Наразі на ТЕЦ триває зміцнення інфраструктури, а також ремонт тепломереж і обладнання. Частину робіт персонал змушений виконувати власними силами, оскільки через постійну небезпеку підрядні організації часто відмовляються працювати в Херсоні. 

Попри ці труднощі, підготовка до зими не зупиняється. У підприємстві наголошують, що всі можливі ресурси спрямовані на те, щоб система теплопостачання була готова до роботи в опалювальний сезон навіть за умов регулярних атак.

"Сезон підготовки розпочався одразу після закінчення попереднього. Захищаємо об'єкти, укріпляємося далі, ремонтуються мережі, обладнання. Багато обладнання ремонтуємо своїми силами, бо підрядники бояться переїжджати й відповідно відмовляються. Тому ремонтуємо своїми силами, і Херсон далі буде жити", — розповів Фесенко.

Новини.LIVE інформували, що  нещодавно директор Херсонської ТЕЦ Сергій Фесенко заявив, що працівники критичної інфраструктури у прифронтових містах мають отримати окремий соціальний статус. За його словами, комунальники щодня працюють під обстрілами та забезпечують місто водою, теплом і базовими послугами. Він наголосив, що їхня робота пов’язана з постійним ризиком для життя.

Новини.LIVE також писали, що 2 травня 2026 року російські війська вдруге за день атакували маршрутку в Херсоні. Внаслідок удару поранення отримав водій транспортного засобу. Безпілотник влучив в автобус у Центральному районі міста близько 10:40.

Херсон Херсонська область ТЕЦ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
