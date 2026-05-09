Дата публикации 9 мая 2026 15:16
Херсонская ТЭЦ готовится к зиме несмотря на постоянные атаки РФ
Херсонская ТЭЦ. Иллюстративное фото: Херсонский городской совет

Херсонская ТЭЦ уже готовится к новому отопительному сезону, несмотря на постоянные обстрелы РФ и сложную ситуацию с безопасностью в регионе. Предприятие начало подготовительные работы сразу после завершения предыдущего отопительного периода. Основная цель — обеспечить стабильное теплоснабжение зимой даже в условиях войны.

Об этом рассказал директор АО "Херсонская ТЭЦ" Сергей Фесенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Херсонская ТЭЦ начала подготовку к зиме

По словам Сергея Фесенко, подготовка ведется в сотрудничестве с Херсонской областной военной администрацией и при поддержке компании "Нафтогаз". Такое взаимодействие позволяет координировать восстановительные и технические работы на объекте.

Сейчас на ТЭЦ продолжается укрепление инфраструктуры, а также ремонт теплосетей и оборудования. Часть работ персонал вынужден выполнять собственными силами, поскольку из-за постоянной опасности подрядные организации часто отказываются работать в Херсоне.

Несмотря на эти трудности, подготовка к зиме не останавливается. На предприятии отмечают, что все возможные ресурсы направлены на то, чтобы система теплоснабжения была готова к работе в отопительный сезон даже в условиях регулярных атак.

"Сезон подготовки начался сразу после окончания предыдущего. Защищаем объекты, укрепляемся дальше, ремонтируются сети, оборудование. Много оборудования ремонтируем своими силами, потому что подрядчики боятся переезжать и соответственно отказываются. Поэтому ремонтируем своими силами, и Херсон дальше будет жить", — рассказал Фесенко.

Новини.LIVE информировали, что недавно директор Херсонской ТЭЦ Сергей Фесенко заявил, что работники критической инфраструктуры в прифронтовых городах должны получить отдельный социальный статус. По его словам, коммунальщики ежедневно работают под обстрелами и обеспечивают город водой, теплом и базовыми услугами. Он подчеркнул, что их работа связана с постоянным риском для жизни.

Новини.LIVE также писали, что 2 мая 2026 года российские войска второй раз за день атаковали маршрутку в Херсоне. В результате удара ранения получил водитель транспортного средства. Беспилотник попал в автобус в Центральном районе города около 10:40.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
