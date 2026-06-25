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Главная Новости дня Юлия Свириденко прибыла в Гданьск на конференцию

Юлия Свириденко прибыла в Гданьск на конференцию

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 09:19
Юлия Свириденко прибыла на конференцию по восстановлению в Гданьске
Юлия Свириденко. Фото: ОПУ

В Гданьске в четверг, 25 июня, стартовала Конференция по вопросам восстановления Украины, где вместо ожидаемого визита Владимира Зеленского национальную делегацию возглавила уже прибывшая на событие премьер-министр Юлия Свириденко. Украинская сторона рассчитывает подписать новые энергетические соглашения и привлечь инвестиции в оборонный сектор во время двухдневного мероприятия 25-26 июня.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

В Польше в Гданьске начинается Конференция по вопросам восстановления Украины

Двухдневная Конференция по восстановлению Украины (URC-2026) начинается в польском городе Гданьск. Представлять государство на международной площадке 25 и 26 июня будет большая правительственная команда, руководство которой взяла на себя премьер-министр Юлия Свириденко . Сначала предполагалось, что в Польшу на мероприятие приедет президент Владимир Зеленский.

Планируемая программа конференции охватывает много мероприятий разного уровня. Главный фокус украинской команды сосредоточен на практических результатах. Киев стремится наладить конструктивное и взаимовыгодное партнерство, которое будет способствовать экономическому развитию, общей безопасности в Европе и долгосрочному процветанию.

"Перед нашей командой стоит четкая задача - добиться конкретных договоренностей, которые сработают на обороноспособность и устойчивость Украины и расширят экономическое сотрудничество с партнерами", — отмечала ранее в своем сообщении Юлия Свириденко.

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Отдельным приоритетом чиновник назвала энергетический сектор. По словам премьер-министра, во время работы URC-2026 украинская сторона ожидает подписания ряда важных соглашений с международными партнерами, которые должны напрямую повлиять на укрепление украинской энергетики.

Также на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске прибыл и вице-премьер Алексей Кулеба.

Новини.LIVE ранее сообщали о том, что в польском Гданьске 25-26 июня проходит большая конференция, посвященная восстановлению Украины. Эта мера началась в довольно сложный момент, ведь в последнее время между Киевом и Варшавой ощутимо возросло политическое напряжение. Последним поводом для ссор стал громкий исторический скандал из-за того, что одному из украинских военных подразделений присвоили имя "Героев УПА", что очень возмутило польскую сторону.

Однако премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что, несмотря на все эти образы, польская поддержка остается непоколебимой и Варшава не собирается отказываться от сотрудничества с Украиной.

Такой трезвый подход поддерживают и другие известные польские деятели. Бывший президент Польши Александр Квасневский призвал политиков прекратить спорить о прошлом и обратить внимание на то, как страны помогают друг другу сейчас. Он напомнил очень простой факт, что сегодняшняя успешная экономика Польши во многом держится на работе украинцев.

Польша Юлия Свириденко Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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