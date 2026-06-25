Юлія Свириденко прибула на конференцію з відбудови у Гданську

Юлія Свириденко. Фото: ОПУ

У Гданську в четвер, 25 червня, стартувала Конференція з питань відновлення України, де замість очікуваного візиту Володимира Зеленського національну делегацію очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка вже прибула на подію. Українська сторона розраховує підписати нові енергетичні угоди та залучити інвестиції для оборонного сектору під час дводенного заходу 25-26 червня.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій.

У Польщі в Гданську розпочинаєтьс Конференція з питань відновлення України

Дводенна Конференція з питань відновлення України (URC-2026) розпочинається у польському місті Гданськ. Представляти державу на міжнародному майданчику 25 та 26 червня буде велика урядова команда, керівництво якою взяла на себе прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Спочатку передбачалося, що до Польщі на цей захід приїде президент Володимир Зеленський.

Запланована програма конференції охоплює багато заходів різного рівня. Головний фокус української команди зосереджений на практичних результатах. Київ прагне налагодити конструктивне й взаємовигідне партнерство, яке сприятиме економічному розвитку, спільній безпеці в Європі та довгостроковому процвітанню.

"Перед нашою командою стоїть чітке завдання — досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами", — зазначала раніше у своєму дописі Юлія Свириденко.

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Окремим пріоритетом урядовиця назвала енергетичний сектор. За словами прем'єр-міністерки, під час роботи URC-2026 українська сторона очікує на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, які мають безпосередньо вплинути на зміцнення української енергетики.

Також на Конференцію з відновлення України у Гданську прибув також й віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Новини.LIVE раніше повідомляли про те, що в польському Гданську 25–26 червня проходить велика конференція, присвячена відбудові України. Цей захід розпочався у досить складний момент, адже останнім часом між Києвом та Варшавою відчутно зросла політична напруга. Останнім приводом для сварок став гучний історичний скандал через те, що одному з українських військових підрозділів присвоїли ім'я "Героїв УПА", що дуже обурило польську сторону.

Проте прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що попри всі ці образи, польська підтримка залишається непохитною і Варшава не збирається відмовлятися від співпраці з Україною.

Такий тверезий підхід підтримують і інші відомі польські діячі. Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський закликав політиків припинити сперечатися про минуле і звернути увагу на те, як країни допомагають одна одній зараз. Він нагадав дуже простий факт, що сьогоднішня успішна економіка Польщі багато в чому тримається саме на праці українців.