Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Свириденко очолить Україну на Конференції в Гданську: хто в команді

Свириденко очолить Україну на Конференції в Гданську: хто в команді

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 13:37
Конференція з відновлення України в Гданську — Свириденко очолить Україну
Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденка очолить Україну на Конференції з питань відновлення України в Гданську. Наша країна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Юлію Свириденко.

Українська команда на Конференції в Гданську

"Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську", — заявила Свириденко.

За її словами, до складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та урядовці й парламентарі. Там відбудуться багато заходів різного рівня, які мають посилити не лише Україну, а й Польщу, всіх українських партнерів та Європу. 

Очільниця Кабміну зазначила, що перед українською командою стоїть чітке завдання — досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість держави та розширять економічне співробітництво з партнерами.

Читайте також:

"Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики. Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання", — підкреслила Юлія Свириденко. 

Як писали Новини.LIVE, раніше Свириденко розповіла, що дефіцит фінансування армії становить близько 150 млрд грн. Ця сума без будь-яких змін по оплаті праці.

Також прем'єрка заявила про кадрову кризу в Україні. За її словами, не вистачає 4,5 млн працівників. Головним інструментом вирішення кадрової кризи є повернення біженців з-за кордону. 

Польща Юлія Свириденко конференція
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації