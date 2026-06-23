Конференція з відновлення України в Гданську — Свириденко очолить Україну

Свириденко очолить Україну на Конференції в Гданську: хто в команді
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденка очолить Україну на Конференції з питань відновлення України в Гданську. Наша країна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Юлію Свириденко.
Українська команда на Конференції в Гданську
"Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську", — заявила Свириденко.
За її словами, до складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та урядовці й парламентарі. Там відбудуться багато заходів різного рівня, які мають посилити не лише Україну, а й Польщу, всіх українських партнерів та Європу.
Очільниця Кабміну зазначила, що перед українською командою стоїть чітке завдання — досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість держави та розширять економічне співробітництво з партнерами.
"Очікуємо на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення нашої енергетики. Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання", — підкреслила Юлія Свириденко.
Як писали Новини.LIVE, раніше Свириденко розповіла, що дефіцит фінансування армії становить близько 150 млрд грн. Ця сума без будь-яких змін по оплаті праці.
Також прем'єрка заявила про кадрову кризу в Україні. За її словами, не вистачає 4,5 млн працівників. Головним інструментом вирішення кадрової кризи є повернення біженців з-за кордону.