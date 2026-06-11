Свириденко: дефіцит фінансування армії становить близько 150 млрд грн

Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час зустрічі Уряду з фракціями повідомила про дефіцит фінансування армії. За її словами, йдеться про близько 150 мільярдів гривень. Ця сума без будь-яких змін по оплаті праці.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у четвер, 11 червня, передає Новини.LIVE.

Дефіцит фінансування армії

"Прем’єр повідомила, що дефіцит фінансування зараз армії (це без будь-яких змін по оплаті праці) становить десь 150 млрд грн", — зазначив Железняк.

Крім того, для впровадження запланованої реформи системи оплати праці військовослужбовців необхідно додатково залучити близько 120 млрд грн, окрім уже наявного дефіциту.

Железняк каже, що у бюджет не заклали достатньо для закриття поточних потреб на зарплати військовим та проведення реформи.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на нардепа Руслана Горбенка, українським військовослужбовцям можуть підвищити базове грошове забезпечення вже за червень 2026 року. Передбачається встановлення мінімального рівня виплат на рівні 30 150 грн.

Раніше нардеп Георгій Мазурашу повідомляв, що в Україні планують підвищити грошове забезпечення піхотинців — їхні щомісячні виплати можуть сягнути 300 тисяч гривень.