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Главная Новости дня Свириденко: дефицит финансирования армии составляет около 150 млрд грн

Свириденко: дефицит финансирования армии составляет около 150 млрд грн

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Дата публикации 11 июня 2026 17:18
Свириденко: дефицит финансирования армии составляет около 150 млрд грн
Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи правительства с фракциями сообщила о дефиците финансирования армии. По ее словам, речь идет о сумме около 150 миллиардов гривен. Эта сумма не включает изменения в сфере оплаты труда.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в четверг, 11 июня, передает Новини.LIVE.

Дефицит финансирования армии

"Премьер сообщила, что дефицит финансирования армии сейчас (это без каких-либо изменений в оплате труда) составляет где-то 150 млрд грн", — отметил Железняк.

Кроме того, для внедрения запланированной реформы системы оплаты труда военнослужащих необходимо дополнительно привлечь около 120 млрд грн, помимо уже имеющегося дефицита.

Железняк говорит, что в бюджете не заложено достаточно средств для покрытия текущих потребностей по зарплатам военным и проведения реформы.

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Пост Железняка. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Руслана Горбенко, украинским военнослужащим могут повысить базовое денежное обеспечение уже в июне 2026 года. Предполагается установление минимального уровня выплат на уровне 30 150 грн.

Ранее нардеп Георгий Мазурашу сообщал, что в Украине планируют повысить денежное обеспечение пехотинцев — их ежемесячные выплаты могут достичь 300 тысяч гривен.

ВСУ Юлия Свириденко зарплата
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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