Свириденко: дефицит финансирования армии составляет около 150 млрд грн
Премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи правительства с фракциями сообщила о дефиците финансирования армии. По ее словам, речь идет о сумме около 150 миллиардов гривен. Эта сумма не включает изменения в сфере оплаты труда.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в четверг, 11 июня, передает Новини.LIVE.
Дефицит финансирования армии
"Премьер сообщила, что дефицит финансирования армии сейчас (это без каких-либо изменений в оплате труда) составляет где-то 150 млрд грн", — отметил Железняк.
Кроме того, для внедрения запланированной реформы системы оплаты труда военнослужащих необходимо дополнительно привлечь около 120 млрд грн, помимо уже имеющегося дефицита.
Железняк говорит, что в бюджете не заложено достаточно средств для покрытия текущих потребностей по зарплатам военным и проведения реформы.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Руслана Горбенко, украинским военнослужащим могут повысить базовое денежное обеспечение уже в июне 2026 года. Предполагается установление минимального уровня выплат на уровне 30 150 грн.
Ранее нардеп Георгий Мазурашу сообщал, что в Украине планируют повысить денежное обеспечение пехотинцев — их ежемесячные выплаты могут достичь 300 тысяч гривен.