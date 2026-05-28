До 300 тысяч гривен: нардеп анонсировал повышение зарплат пехотинцам

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Пехотинцам в Украине повысят зарплату. Такие военные ежемесячно будут получать 300 тысяч гривен. Кроме того, произойдут изменения в мобилизационном процессе.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщил нардеп Георгий Мазурашу, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Georgiy Mazurashu/Facebook

Как изменятся мобилизационные мероприятия и принцип работы ТЦК

Депутат отметил, что во время встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым некоторые вопросы обсудили на условиях конфиденциальности. Глава оборонного ведомства негативно воспринимает то, что делают некоторые представители ТЦК и СП, прикрываясь "мобилизационной работой". Вместе с командой он готовит пакет изменений, благодаря которым акцент в мобилизации сместится с принуждения на мотивацию.

"Отдельно идет работа по активизации привлечения в ВСУ иностранцев, которые имеют желание воевать за Украину против российских агрессоров", — отметил Георгий Мазурашу.

Лично он сообщил Федорову о том, что Генштаб блокирует привлечение в армию добровольцев в возрасте 60+, тогда как военные подразделения готовы принимать таких людей на службу. Еще один вопрос, который поднял нардеп во время общения с Федоровым, касался работы представителей ТЦК и СП.

"Попросил дать сигнал ТЦК, что от них хотят качества, а не просто загоняния в армию "всех подряд для количества", — подчеркнул народный избранник.

