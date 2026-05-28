Главная Новости дня До 300 тысяч гривен: нардеп анонсировал повышение зарплат пехотинцам

До 300 тысяч гривен: нардеп анонсировал повышение зарплат пехотинцам

Дата публикации 28 мая 2026 23:40
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Пехотинцам в Украине повысят зарплату. Такие военные ежемесячно будут получать 300 тысяч гривен. Кроме того, произойдут изменения в мобилизационном процессе.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщил нардеп Георгий Мазурашу, передает Новини.LIVE.

Средняя зарплата пехотинцев в Украине может возрасти до 300 тысяч гривен
Скриншот сообщения Georgiy Mazurashu/Facebook

Как изменятся мобилизационные мероприятия и принцип работы ТЦК

Депутат отметил, что во время встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым некоторые вопросы обсудили на условиях конфиденциальности. Глава оборонного ведомства негативно воспринимает то, что делают некоторые представители ТЦК и СП, прикрываясь "мобилизационной работой". Вместе с командой он готовит пакет изменений, благодаря которым акцент в мобилизации сместится с принуждения на мотивацию.

"Отдельно идет работа по активизации привлечения в ВСУ иностранцев, которые имеют желание воевать за Украину против российских агрессоров", — отметил Георгий Мазурашу.

Лично он сообщил Федорову о том, что Генштаб блокирует привлечение в армию добровольцев в возрасте 60+, тогда как военные подразделения готовы принимать таких людей на службу. Еще один вопрос, который поднял нардеп во время общения с Федоровым, касался работы представителей ТЦК и СП.

"Попросил дать сигнал ТЦК, что от них хотят качества, а не просто загоняния в армию "всех подряд для количества", — подчеркнул народный избранник.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский 23 мая поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что морская пехота защищает Украину на самых сложных участках фронта. Он поблагодарил военных за службу и почтил тех, кто отдал жизнь за Родину.

Также Новини.LIVE писал, что по случаю Дня пехоты на Майдане Независимости в Киеве подсветили фасад гостиницы "Украина". Вечером 23 мая там появилась масштабная световая инсталляция с надписью "Украина стоит, потому что стоит пехота". Такую акцию организовали при поддержке благотворительного фонда MK Foundation.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Мария Чекарёва
