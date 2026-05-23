Обеспечивают результат: Зеленский поздравил с Днем морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 23 мая, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских морских пехотинцев с их профессиональным праздником. Глава государства отметил их преданность, стойкость и роль в защите Украины на самых сложных участках фронта. Он также поблагодарил воинов за службу и почтил память павших защитников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что морская пехота вместе с другими подразделениями Сил обороны ежедневно доказывает несокрушимость украинского духа и способность держать оборону в самых тяжелых условиях.

"Морская пехота Украины — это о преданности, готовности несмотря ни на что защищать своих, защищать наши позиции и уничтожать оккупанта. Наши воины — герои. На самых тяжелых участках фронта своей силой, выдержкой и характером обеспечивают для Украины результат и уверенность в том, что выстоим", — отметил лидер.

Кроме того, в обращении Зеленский также подчеркнул, что украинцы продолжают борьбу за свою независимость высокой ценой, а каждый павший герой заслуживает уважения и памяти.

Он поблагодарил всех, кто сегодня продолжает защищать государство и приближать мир в Украине.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 23 мая в Украине отмечают День морской пехоты — профессиональный праздник одного из самых мобильных родов войск в составе ВСУ, который выполняет задачи на море и суше. Первые упоминания о формировании украинской морской пехоты достигают 1918 года, когда создавались соответствующие подразделения в период Украинского Государства. После восстановления независимости Украины этот род войск был возрожден в составе ВМС ВСУ и со временем стал полноценной боеспособной составляющей современной армии.

Новини.LIVE также сообщали, что Украина делится с союзниками боевым опытом ведения войны на море, полученным в ходе полномасштабной агрессии РФ. Во время совместных учений иностранные военные изучают новые подходы к безопасности в Черном море, в частности использование морских дронов и цифровых систем управления.