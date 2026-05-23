Головна Новини дня Забезпечують результат: Зеленський привітав з Днем морської піхоти

Забезпечують результат: Зеленський привітав з Днем морської піхоти

Дата публікації: 23 травня 2026 10:41
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 23 травня, Президент України Володимир Зеленський привітав українських морських піхотинців з їхнім професійним святом. Глава держави відзначив їхню відданість, стійкість та роль у захисті України на найскладніших ділянках фронту. Він також подякував воїнам за службу та вшанував пам’ять полеглих захисників.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що морська піхота разом з іншими підрозділами Сил оборони щодня доводить незламність українського духу та здатність тримати оборону в найважчих умовах.

"Морська піхота України — це про відданість, готовність попри все захищати своїх, обороняти наші позиції та знищувати окупанта. Наші воїни — герої. На найважчих ділянках фронту своєю силою, витримкою та характером забезпечують для України результат і впевненість у тому, що вистоїмо", — зазначив лідер.

Крім того, у зверненні Зеленський також підкреслив, що українці продовжують боротьбу за свою незалежність високою ціною, а кожен полеглий герой заслуговує на шану і пам’ять.

Він подякував усім, хто сьогодні продовжує захищати державу та наближати мир в Україні.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти — професійне свято одного з наймобільніших родів військ у складі ЗСУ, який виконує завдання на морі та суходолі. Перші згадки про формування української морської піхоти сягають 1918 року, коли створювалися відповідні підрозділи в період Української Держави. Після відновлення незалежності України цей рід військ був відроджений у складі ВМС ЗСУ та з часом став повноцінною боєздатною складовою сучасної армії.

Новини.LIVE також повідомляли, що Україна ділиться з союзниками бойовим досвідом ведення війни на морі, отриманим у ході повномасштабної агресії РФ. Під час спільних навчань іноземні військові вивчають нові підходи до безпеки в Чорному морі, зокрема використання морських дронів і цифрових систем управління.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
