Головна Новини дня До 300 тисяч гривень: нардеп анонсував підвищення зарплат піхотинцям

До 300 тисяч гривень: нардеп анонсував підвищення зарплат піхотинцям

Дата публікації: 28 травня 2026 23:40
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

Піхотинцям в Україні підвищать зарплату. Такі військові щомісяця отримуватимуть 300 тисяч гривень. Крім того, відбудуться зміни в мобілізаційному процесі.

Про це в четвер, 28 травня, повідомив нардеп Георгій Мазурашу, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Georgiy Mazurashu/Facebook

Як зміняться мобілізаційні заходи та принцип роботи ТЦК

Депутат зазначив, що під час зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим деякі питання обговорили на умовах конфіденційності. Очільник оборонного відомства негативно сприймає те, що роблять деякі представники ТЦК та СП, прикриваючись "мобілізаційною роботою". Разом із командою він готує пакет змін, завдяки яким акцент у мобілізації зміститься із примусу на мотивацію.

"Окремо йде робота з активізації залучення до ЗСУ іноземців, які мають бажання воювати за Україну проти російських агресорів", — зазначив Георгій Мазурашу.

Особисто він повідомив Федорову про те, що Генштаб блокує залучення до війська добровольців віком 60+, тоді як військові підрозділі готові приймати таких людей на службу. Ще одним питання, яке порушив нардеп під час спілкування із Федоровим, стосувалося роботи представників ТЦК та СП.

"Попросив дати сигнал ТЦК, що від них хочуть якості, а не просто заганяння в армію "усіх підряд для кількості", — наголосив народний обранець.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський 23 травня привітав морських піхотинців із професійним святом. Голова держави зазначив, що морська піхота боронить Україну на найскладніших ділянках фронту. Він подякував військовим за службу і вшанував тих, хто віддав життя за Батьківщину.

Також Новини.LIVE писав, що з нагоди Дня піхоти на Майдані Незалежності в Києві підсвітили фасад готелю "України". Увечері 23 травня там з'явилася масштабна світлова інсталяція з написом "Україна стоїть, бо стоїть піхота". Таку акцію організували за підтримки благодійного фонду MK Foundation.

зарплати Георгій Мазурашу піхота
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
