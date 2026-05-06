Головна Новини дня "Україна стоїть, бо стоїть піхота": підсвітили фасад готелю "Україна"

Дата публікації: 6 травня 2026 22:51
Підсвічений фасад готелю "Україна". Фото: пресслужби MK Foundation

Фасад готелю "Україна" підсвітили з нагоди Дня піхоти. О 20:30 фасад готелю "Україна" на Майдані Незалежності освітила масштабна світлова інсталяція зі слоганом "Україна стоїть, бо стоїть піхота", організована за підтримки благодійного фонду MK Foundation.

Про це повідомляє Новини.LIVE

На плечах піхотинців тримається фронт

Готель "Україна" вже вдруге стає майданчиком для цієї знакової рефлексії.  Цьогоріч ця акція стала частиною масштабної кампанії вдячності, ініційованої платформою Культурні сили, Командуванням Сухопутних військ ЗСУ та Міністерством оборони України. Важливо, що напис з’явився над Майданом Незалежності — місцем, яке стало символом української стійкості. 

Сьогодні ці слова — про піхотинців, завдяки яким Україна продовжує стояти, саме на плечах піхотинців тримається фронт. 

На День піхоти підсвітили готель "Україна"
Підсвічений фасад готелю "Україна". Фото: MK Foundation 

"Ця інсталяція про людей, завдяки яким ми сьогодні можемо жити, працювати й будувати плани. Піхота є основою стійкості країни. Саме вони першими зустрічають ворога і тримають лінію оборони. Ми в MK Foundation долучилися до цієї ініціативи на знак щирої вдячності і поваги. Наш обов’язок: бути поруч, допомагати і пам'ятати завжди, завдяки кому Україна стоїть", — прокоментував засновник MK Foundation Максим Кріппа.

Як раніше повідомляло видання Новини.LIVE, з нагоди Дня піхотинця президент України Володимир Зеленський показав роботу українських військових, які є фундаментом війська — ті, хто фізично тримає та відновлює позиції. 

До речі, як писали Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що жодні технологічні переваги чи панування в повітрі не замінять фізичної присутності військових на позиціях. 

Юлія Леськова - Випусковий редактор
Автор:
Юлія Леськова
