Главная Новости дня "Україна стоїть, бо стоїть піхота": подсветили фасад гостиницы "Украина"

Дата публикации 6 мая 2026 22:51
"Украина стоит, потому что стоит пехота": подсветили фасад гостиницы "Украина"
Подсвеченный фасад гостиницы "Украина". Фото: пресс-службы MK Foundation

Фасад гостиницы "Украина" подсветили по случаю Дня пехоты. В 20:30 фасад гостиницы "Украина" на Майдане Независимости осветила масштабная световая инсталляция со слоганом "Украина стоит, потому что стоит пехота", организованная при поддержке благотворительного фонда MK Foundation.

На плечах пехотинцев держится фронт

Отель "Украина" уже второй раз становится площадкой для этой знаковой рефлексии. В этом году эта акция стала частью масштабной кампании благодарности, инициированной платформой Культурные силы, Командованием Сухопутных войск ВСУ и Министерством обороны Украины. Важно, что надпись появилась над Майданом Независимости — местом, которое стало символом украинской стойкости.

Сегодня эти слова — о пехотинцах, благодаря которым Украина продолжает стоять, именно на плечах пехотинцев держится фронт.

На День піхоти підсвітили готель "Україна"
Подсвеченный фасад гостиницы "Украина". Фото: MK Foundation

"Эта инсталляция о людях, благодаря которым мы сегодня можем жить, работать и строить планы. Пехота является основой устойчивости страны. Именно они первыми встречают врага и держат линию обороны. Мы в MK Foundation присоединились к этой инициативе в знак искренней благодарности и уважения. Наш долг: быть рядом, помогать и помнить всегда, благодаря кому Украина стоит", — прокомментировал основатель MK Foundation Максим Криппа.

Как ранее сообщало издание Новини.LIVE, по случаю Дня пехотинца президент Украины Владимир Зеленский показал работу украинских военных, которые являются фундаментом войска — те, кто физически держит и восстанавливает позиции.

Кстати, как писали Новини.LIVE, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что никакие технологические преимущества или господство в воздухе не заменят физического присутствия военных на позициях.

отель "Украина" Майдан Независимости День пихоты ВСУ
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
