Украинские военные получат в июне 30 тысяч гривен базовой зарплаты

Украинские военнослужащие на фронте в Харьковской области. Фото: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy

Украинские военнослужащие могут получить повышенную базовую зарплату уже за июнь 2026 года. Соответствующие изменения в государственный бюджет парламент планирует рассмотреть и принять уже на текущей неделе. Речь идет о повышении минимального денежного обеспечения до 30 150 гривен.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко в эфире "Вечір.LIVE".

Откуда возьмут средства на повышение выплат

Финансирование дополнительных выплат предусмотрено за счет перераспределения расходов и экономии по отдельным направлениям оборонных закупок. Для увеличения базового денежного обеспечения военнослужащих на 10 тысяч гривен ежемесячно требуется около 120 млрд гривен в год. Также Верховная Рада планирует рассмотреть выделение дополнительных 174 миллиардов гривен на нужды обороны.

"Предложение Михаила Федорова заключалось в том, чтобы повысить заработную плату военным минимум до 30 тысяч 150 гривен с 1 июня. То есть уже в этом месяце военные будут получать по 30 тысяч. Средства для этого предусмотрены", — заявил народный избранник.

Горбенко подчеркнул, что после принятия бюджетных изменений повышенные выплаты должны начисляться начиная с июня. Окончательное решение будет зависеть от результатов голосования в парламенте. В случае поддержки законопроекта изменения коснутся базового денежного обеспечения украинских военнослужащих уже в ближайшее время.

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