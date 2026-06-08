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Главная Новости дня Когда ВСУ поднимут выплаты: Свириденко анонсировала важное голосование

Когда ВСУ поднимут выплаты: Свириденко анонсировала важное голосование

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 16:49
Когда ВСУ поднимут выплаты: Свириденко анонсировала важное голосование
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: УНИАН

Глава правительства Юлия Свириденко анонсировала возможный пересмотр денежного обеспечения для украинских защитников на законодательном уровне. Она заверила, что вопрос финансирования армии остается в фокусе внимания власти, поэтому необходимые коррективы в бюджет страны вынесут на обсуждение.

Об этом Юлия Свириденко сказала журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

В Верховной Раде пересмотрят госбюджет для упорядочения зарплат ВСУ

Украинским военнослужащим в ближайшее время могут пересмотреть и повысить размер денежного обеспечения. Об активной работе Кабинета Министров в этом направлении заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец Премьер-министр анонсировала, что народные депутаты Верховной Рады возьмутся за обсуждение и утверждение необходимых финансовых инструментов во время ближайшего пленарного заседания.

"Расскажем. Изменения в бюджет как раз завтра будут рассматривать", — коротко резюмировала Юлия Свириденко.

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Ожидается, что обновленный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет вероятно будет содержать дополнительные статьи расходов на сектор безопасности и обороны.

Как писали уже Новини.LIVE, в государственный бюджет Украины поступили новые средства от международных партнеров благодаря реализации программы Ukraine Facility, в рамках которой ЕС выделил седьмой транш. Сумма выплаты, поступившей в страну, равна 2,8 миллиарда евро. Главным назначением этого макрофинансового пакета является непосредственная поддержка бюджетной системы государства и финансирование неотложных расходов.

Как известно, в Украине длительное время обсуждают возможность повышения минимальных выплат защитникам минимум на 10 тысяч гривен. Речь идет о реформировании системы выплат для бойцов, которые сейчас получают базовый оклад в размере около 20 тысяч гривен, с целью повышения этой планки до более чем 30 тысяч гривен. Ожидается, что внедрение этой нормы позволит установить новый справедливый порог заработной платы в Вооруженных Силах.

Также в Украине планируют пересмотреть систему финансового обеспечения пехотинцев и внести коррективы в мобилизационный процесс. Новые инициативы предусматривают существенное повышение выплат для военнослужащих, которые непосредственно вовлечены в боевые действия, где совокупный доход с учетом боевых доплат и спецвыплат за выполнение задач на передовой в определенные месяцы может достигать 300 тысяч гривен.

Верховная Рада зарплаты ВСУ Юлия Свириденко
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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