Коли ЗСУ піднімуть виплати: Свириденко анонсувала важливе голосування

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: УНІАН

Очільниця уряду Юлія Свириденко анонсувала можливий перегляд грошового забезпечення для українських захисників на законодавчому рівні. Вона запевнила, що питання фінансування армії залишається у фокусі уваги влади, тому необхідні корективи до бюджету країни винесуть на обговорення.

Про це Юлія Свириденко сказала журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Українським військовослужбовцям найближчим часом можуть переглянути та підвищити розмір грошового забезпечення. Про активну роботу Кабінету Міністрів у цьому напрямку заявила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Премʼєр-міністерка анонсувала, що народні депутати Верховної Ради візьмуться за обговорення та затвердження необхідних фінансових інструментів під час найближчого пленарного засідання.

"Розкажемо. Зміни до бюджету якраз завтра будуть розглядати", — коротко резюмувала Юлія Свириденко.

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Як писали уже Новини.LIVE, до державного бюджету України надійшли нові кошти від міжнародних партнерів завдяки реалізації програми Ukraine Facility, у межах якої ЄС виділив сьомий транш. Сума виплати, що надійшла в країну, дорівнює 2,8 мільярда євро. Головним призначенням цього макрофінансового пакета є безпосередня підтримка бюджетної системи держави та фінансування невідкладних видатків.

Як відомо, в Україні тривалий час обговорюють можливість підвищення мінімальних виплат оборонцям щонайменше на 10 тисяч гривень. Йдеться про реформування системи виплат для бійців, які зараз одержують базовий оклад у розмірі близько 20 тисяч гривень, з метою підвищення цієї планки до більш ніж 30 тисяч гривень. Очікується, що впровадження цієї норми дозволить встановити новий справедливий поріг заробітної плати у Збройних Силах.

Також в Україні планують переглянути систему фінансового забезпечення піхотинців та внести корективи до мобілізаційного процесу. Нові ініціативи передбачають суттєве підвищення виплат для військовослужбовців, які безпосередньо залучені до бойових дій, де сукупний дохід із урахуванням бойових доплат та спецвиплат за виконання завдань на передовій у певні місяці може досягати 300 тисяч гривень.