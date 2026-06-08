Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,8 млрд євро
Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Загальна сума виплати становить 2,8 млрд євро. Кошти підуть на підтримку держбюджету та пріоритетні видатки.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко у понеділок, 8 червня.
Україна отримала черговий транш допомоги від ЄС
Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Facility. Загальний обсяг цього етапу становить 2,8 млрд євро.
З урахуванням погашення попереднього авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загалом у межах програми Ukraine Facility обсяг підтримки вже перевищив 29,4 млрд євро.
Отримане фінансування буде використано для покриття пріоритетних видатків державного бюджету. Зокрема, йдеться про соціальні та гуманітарні потреби.
Прем'єрка Юлія Свириденко зазначила, що це вже сьомий транш у межах програми Ukraine Facility. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів Плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.
Крім того, Україна достроково виконала частину умов, передбачених для наступних етапів фінансування, і вперше отримає додаткову компенсацію за випереджальне виконання реформ.
Станом на кінець травня 2026 року загалом виконано 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.
Новини.LIVE інформували, що наприкінці травня 2026 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо фінансової допомоги на 90 млрд євро. Йдеться про залучення коштів у межах макрофінансової підтримки для стабілізації державного бюджету та посилення оборонного сектору. Фінансування розраховане на 2026–2027 роки та залежатиме від виконання Україною реформ і зобов’язань перед ЄС.
Також Новини.LIVE писали, що Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС про фінансування України в обсязі 90 млрд євро. Рішення ухвалене в межах програми Ukraine Facility та передбачає підтримку у разі виконання узгодженого пакету реформ. Україна має впровадити низку змін в економічній, податковій та митній сферах для отримання коштів.