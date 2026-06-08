Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,8 млрд євро

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Загальна сума виплати становить 2,8 млрд євро. Кошти підуть на підтримку держбюджету та пріоритетні видатки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко у понеділок, 8 червня.

Україна отримала черговий транш допомоги від ЄС

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах механізму Ukraine Facility. Загальний обсяг цього етапу становить 2,8 млрд євро.

З урахуванням погашення попереднього авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загалом у межах програми Ukraine Facility обсяг підтримки вже перевищив 29,4 млрд євро.

Отримане фінансування буде використано для покриття пріоритетних видатків державного бюджету. Зокрема, йдеться про соціальні та гуманітарні потреби.

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Прем'єрка Юлія Свириденко зазначила, що це вже сьомий транш у межах програми Ukraine Facility. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів Плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

Крім того, Україна достроково виконала частину умов, передбачених для наступних етапів фінансування, і вперше отримає додаткову компенсацію за випереджальне виконання реформ.

Станом на кінець травня 2026 року загалом виконано 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.

Скриншот повідомлення Свириденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що наприкінці травня 2026 року Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо фінансової допомоги на 90 млрд євро. Йдеться про залучення коштів у межах макрофінансової підтримки для стабілізації державного бюджету та посилення оборонного сектору. Фінансування розраховане на 2026–2027 роки та залежатиме від виконання Україною реформ і зобов’язань перед ЄС.

Також Новини.LIVE писали, що Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС про фінансування України в обсязі 90 млрд євро. Рішення ухвалене в межах програми Ukraine Facility та передбачає підтримку у разі виконання узгодженого пакету реформ. Україна має впровадити низку змін в економічній, податковій та митній сферах для отримання коштів.