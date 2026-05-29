Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС про кредит на 90 млрд

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо фінансової допомоги на 90 мільярдів євро. Документ передбачає залучення коштів у межах макрофінансової підтримки для стабілізації держбюджету та посилення оборонного сектору. Отримання фінансування розраховане на 2026–2027 роки та залежить від виконання низки реформ і зобов’язань перед ЄС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відповідний законопроєкт на сайті Верховної Ради України.

У п’ятницю, 29 травня, Володимир Зеленський підписав закон №0376, який ратифікує угоду з ЄС про надання Україні масштабної фінансової допомоги. Раніше Верховна Рада підтримала цей документ 298 голосами народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, угода визначає рамки залучення до 90 мільярдів євро у вигляді позик і макрофінансової допомоги в межах підтримки України.

До підписання документа Україна пройшла процедуру схвалення у парламенті, а сам закон був ініційований президентом і ухвалений у Верховній Раді.

Згідно з умовами угоди, у 2026 році передбачено до 45 мільярдів євро підтримки, які розподіляються між оборонними та бюджетними потребами держави.

Основні напрями фінансування

Оборонна частина становить до 28,3 мільярда євро і спрямовується на закупівлю озброєння та розвиток оборонної промисловості. Бюджетна частина — 16,7 мільярда євро — має забезпечити макрофінансову стабільність і покриття дефіциту держбюджету.

Бюджетне фінансування реалізується через два механізми: до 8,35 мільярда євро у форматі макрофінансової допомоги та ще до 8,35 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility.

Отримання коштів передбачає виконання Україною низки структурних реформ — від податкових змін і оновлення митної служби до затвердження бюджетної та антикорупційної політики на середньострокову перспективу.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про фінансову підтримку України в обсязі 90 млрд євро. Рішення ухвалили в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає також виконання низки реформ. Отримання коштів залежить від виконання Україною зобов’язань у сфері податкової, митної та економічної політики.

Новини.LIVE також інформували, що 28 травня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо фінансової допомоги Україні на 90 мільярдів євро. Йдеться про макрофінансову підтримку, яка має зміцнити державний бюджет і економічну стійкість країни. Очікується, що перші кошти можуть надійти вже у червні в межах ширшого пакета допомоги ЄС.