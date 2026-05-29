Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС про кредит на 90 млрд

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС про кредит на 90 млрд

Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 18:36
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС про кредит на 90 млрд
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо фінансової допомоги на 90 мільярдів євро. Документ передбачає залучення коштів у межах макрофінансової підтримки для стабілізації держбюджету та посилення оборонного сектору. Отримання фінансування розраховане на 2026–2027 роки та залежить від виконання низки реформ і зобов’язань перед ЄС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відповідний законопроєкт на сайті Верховної Ради України.

Зеленський підписав закон про угоду з ЄС на кредит 90 млрд євро

У п’ятницю, 29 травня, Володимир Зеленський підписав закон №0376, який ратифікує угоду з ЄС про надання Україні масштабної фінансової допомоги. Раніше Верховна Рада підтримала цей документ 298 голосами народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, угода визначає рамки залучення до 90 мільярдів євро у вигляді позик і макрофінансової допомоги в межах підтримки України.

До підписання документа Україна пройшла процедуру схвалення у парламенті, а сам закон був ініційований президентом і ухвалений у Верховній Раді.

Читайте також:

Згідно з умовами угоди, у 2026 році передбачено до 45 мільярдів євро підтримки, які розподіляються між оборонними та бюджетними потребами держави.

Основні напрями фінансування

Оборонна частина становить до 28,3 мільярда євро і спрямовується на закупівлю озброєння та розвиток оборонної промисловості. Бюджетна частина — 16,7 мільярда євро — має забезпечити макрофінансову стабільність і покриття дефіциту держбюджету.

Бюджетне фінансування реалізується через два механізми: до 8,35 мільярда євро у форматі макрофінансової допомоги та ще до 8,35 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility.

Отримання коштів передбачає виконання Україною низки структурних реформ — від податкових змін і оновлення митної служби до затвердження бюджетної та антикорупційної політики на середньострокову перспективу.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про фінансову підтримку України в обсязі 90 млрд євро. Рішення ухвалили в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає також виконання низки реформ. Отримання коштів залежить від виконання Україною зобов’язань у сфері податкової, митної та економічної політики.

Новини.LIVE  також інформували, що 28 травня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо фінансової допомоги Україні на 90 мільярдів євро. Йдеться про макрофінансову підтримку, яка має зміцнити державний бюджет і економічну стійкість країни. Очікується, що перші кошти можуть надійти вже у червні в межах ширшого пакета допомоги ЄС.

Європейський союз фінансова допомога Ukraine Facility
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації