Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с ЕС о кредите на 90 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Европейским Союзом о финансовой помощи на 90 миллиардов евро. Документ предусматривает привлечение средств в рамках макрофинансовой поддержки для стабилизации госбюджета и усиления оборонного сектора. Получение финансирования рассчитано на 2026-2027 годы и зависит от выполнения ряда реформ и обязательств перед ЕС.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий законопроект на сайте Верховной Рады Украины.

В пятницу, 29 мая, Владимир Зеленский подписал закон №0376, который ратифицирует соглашение с ЕС о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи. Ранее Верховная Рада поддержала этот документ 298 голосами народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, соглашение определяет рамки привлечения до 90 миллиардов евро в виде займов и макрофинансовой помощи в рамках поддержки Украины.

До подписания документа Украина прошла процедуру одобрения в парламенте, а сам закон был инициирован президентом и принят в Верховной Раде.

Согласно условиям соглашения, в 2026 году предусмотрено до 45 миллиардов евро поддержки, которые распределяются между оборонными и бюджетными потребностями государства.

Основные направления финансирования

Оборонная часть составляет до 28,3 миллиарда евро и направляется на закупку вооружения и развитие оборонной промышленности. Бюджетная часть — 16,7 миллиарда евро — должна обеспечить макрофинансовую стабильность и покрытие дефицита госбюджета.

Бюджетное финансирование реализуется через два механизма: до 8,35 миллиарда евро в формате макрофинансовой помощи и еще до 8,35 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

Получение средств предусматривает выполнение Украиной ряда структурных реформ — от налоговых изменений и обновления таможенной службы до утверждения бюджетной и антикоррупционной политики на среднесрочную перспективу.

Ожидается, что первые средства могут поступить уже в июне в рамках более широкого пакета помощи ЕС.