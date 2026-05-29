Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с ЕС о кредите на 90 млрд

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с ЕС о кредите на 90 млрд

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 18:36
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с ЕС о кредите на 90 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Европейским Союзом о финансовой помощи на 90 миллиардов евро. Документ предусматривает привлечение средств в рамках макрофинансовой поддержки для стабилизации госбюджета и усиления оборонного сектора. Получение финансирования рассчитано на 2026-2027 годы и зависит от выполнения ряда реформ и обязательств перед ЕС.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий законопроект на сайте Верховной Рады Украины.

Зеленский подписал закон о соглашении с ЕС на кредит 90 млрд евро

В пятницу, 29 мая, Владимир Зеленский подписал закон №0376, который ратифицирует соглашение с ЕС о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи. Ранее Верховная Рада поддержала этот документ 298 голосами народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, соглашение определяет рамки привлечения до 90 миллиардов евро в виде займов и макрофинансовой помощи в рамках поддержки Украины.

До подписания документа Украина прошла процедуру одобрения в парламенте, а сам закон был инициирован президентом и принят в Верховной Раде.

Читайте также:

Согласно условиям соглашения, в 2026 году предусмотрено до 45 миллиардов евро поддержки, которые распределяются между оборонными и бюджетными потребностями государства.

Основные направления финансирования

Оборонная часть составляет до 28,3 миллиарда евро и направляется на закупку вооружения и развитие оборонной промышленности. Бюджетная часть — 16,7 миллиарда евро — должна обеспечить макрофинансовую стабильность и покрытие дефицита госбюджета.

Бюджетное финансирование реализуется через два механизма: до 8,35 миллиарда евро в формате макрофинансовой помощи и еще до 8,35 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility.

Получение средств предусматривает выполнение Украиной ряда структурных реформ — от налоговых изменений и обновления таможенной службы до утверждения бюджетной и антикоррупционной политики на среднесрочную перспективу.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о финансовой поддержке Украины в объеме 90 млрд евро. Решение приняли в рамках программы Ukraine Facility, которая предусматривает также выполнение ряда реформ. Получение средств зависит от выполнения Украиной обязательств в сфере налоговой, таможенной и экономической политики.

Новини.LIVE также информировали, что 28 мая 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения с ЕС о финансовой помощи Украине на 90 миллиардов евро. Речь идет о макрофинансовой поддержке, которая должна укрепить государственный бюджет и экономическую устойчивость страны. Ожидается, что первые средства могут поступить уже в июне в рамках более широкого пакета помощи ЕС.

Европейский союз финансовая помощь Ukraine Facility
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации