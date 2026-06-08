Ukraine Facility: Украина получила от ЕС 2,8 млрд евро

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Свириденко/Facebook

Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Общая сумма выплаты составляет 2,8 млрд евро. Средства пойдут на поддержку госбюджета и приоритетные расходы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Премьер-министра Украины Юлии Свириденко в понедельник, 8 июня.

Украина получила очередной транш помощи от ЕС

Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках механизма Ukraine Facility. Общий объем этого этапа составляет 2,8 млрд евро.

С учетом погашения предыдущего авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро. Всего в рамках программы Ukraine Facility объем поддержки уже превысил 29,4 млрд евро.

Полученное финансирование будет использовано для покрытия приоритетных расходов государственного бюджета. В частности, речь идет о социальных и гуманитарных потребностях.

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Премьер Юлия Свириденко отметила, что это уже седьмой транш в рамках программы Ukraine Facility. На этом этапе Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права.

Кроме того, Украина досрочно выполнила часть условий, предусмотренных для следующих этапов финансирования, и впервые получит дополнительную компенсацию за опережающее выполнение реформ.

По состоянию на конец мая 2026 года в целом выполнено 86 мероприятий Плана, еще 65 находятся на разных этапах реализации.

Скриншот сообщения Свириденко/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в конце мая 2026 года Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с Европейским Союзом о финансовой помощи на 90 млрд евро. Речь идет о привлечении средств в рамках макрофинансовой поддержки для стабилизации государственного бюджета и усиления оборонного сектора. Финансирование рассчитано на 2026-2027 годы и будет зависеть от выполнения Украиной реформ и обязательств перед ЕС.

Также Новини.LIVE писали, что Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС о финансировании Украины в объеме 90 млрд евро. Решение принято в рамках программы Ukraine Facility и предусматривает поддержку в случае выполнения согласованного пакета реформ. Украина должна внедрить ряд изменений в экономической, налоговой и таможенной сферах для получения средств.