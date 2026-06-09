Українські військові отримають у червні 30 тисяч гривень базової зарплати

Українські військовослужбовці на фронті в Харківській області. Фото: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy

Українські військовослужбовці можуть отримати підвищену базову зарплату вже за червень 2026 року. Відповідні зміни до державного бюджету парламент планує розглянути та ухвалити вже на поточному тижні. Йдеться про підвищення мінімального грошового забезпечення до 30 150 гривень.

Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Горбенко в ефірі "Вечір.LIVE".

Звідки візьмуть кошти на підвищення виплат

Фінансування додаткових виплат передбачено за рахунок перерозподілу видатків та економії за окремими напрямами оборонних закупівель. Для збільшення базового грошового забезпечення військовослужбовців на 10 тисяч гривень щомісяця потрібно близько 120 млрд гривень на рік. Також Верховна Рада планує розглянути виділення додаткових 174 мільярдів гривень на потреби оборони.

"Пропозиція Михайла Федорова полягала в тому, щоб підвищити заробітну плату військовим щонайменше до 30 тисяч 150 гривень з 1 червня. Тобто вже цього місяця військові отримуватимуть по 30 тисяч. Кошти для цього передбачені", — заявив народний обранець.

Горбенко наголосив, що після ухвалення бюджетних змін підвищені виплати мають нараховуватися починаючи з червня. Остаточне рішення залежатиме від результатів голосування в парламенті. У разі підтримки законопроєкту зміни торкнуться базового грошового забезпечення українських військовослужбовців уже найближчим часом.

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